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  4. ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Испания
21 января 2024, 17:28 | Обновлено 21 января 2024, 17:32
543
2

ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией

Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей

21 января 2024, 17:28 | Обновлено 21 января 2024, 17:32
543
2
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

В воскресенье, 21 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Реал» и «Альмерия».

Уже на первой минуте гости открыли счет усилиями бельгийского нападающего Ларджи Рамазани, который поразил ворота Кепы Аррисабалаги.

Отметим, что в двух последних матчах ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин, который на этот матч остался на скамейке запасных.

Видео гола

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Альмерия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Valentyn
Там би й Лунін не врятував, захист зіграв дуже "вдало")))
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+1
Mr Voevudskiy
Лунтик 4 пропустил и слил кубок)
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-2
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