Испания21 января 2024, 17:28 | Обновлено 21 января 2024, 17:32
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ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей
21 января 2024, 17:28 | Обновлено 21 января 2024, 17:32
543
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В воскресенье, 21 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Реал» и «Альмерия».
Уже на первой минуте гости открыли счет усилиями бельгийского нападающего Ларджи Рамазани, который поразил ворота Кепы Аррисабалаги.
Отметим, что в двух последних матчах ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин, который на этот матч остался на скамейке запасных.
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Комментарии 2
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Там би й Лунін не врятував, захист зіграв дуже "вдало")))
Лунтик 4 пропустил и слил кубок)
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