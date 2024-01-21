ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией

В воскресенье, 21 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Реал» и «Альмерия».

Уже на первой минуте гости открыли счет усилиями бельгийского нападающего Ларджи Рамазани, который поразил ворота Кепы Аррисабалаги.

Отметим, что в двух последних матчах ворота «сливочных» защищал украинец Андрей Лунин, который на этот матч остался на скамейке запасных.

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