Лунин – на скамейке. Известен стартовый состав Реала на матч с Альмерией
Матч начнется в 17:15 по киевскому времени
В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Альмерия». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин начнет встречу со скамейки запасных. В стартовом составе вратарем значится Кепа Аррисабалага.
Отметим, что Лунин играл в матчах з Суперкубок Испании против «Барселоны» (4:1) и 1/8 финала против «Атлетико» (2:4).
Начало поединка «Реал» – «Альмерия» запланировано в 17:15 по киевскому времени.
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