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  4. Лунин – на скамейке. Известен стартовый состав Реала на матч с Альмерией
Испания
21 января 2024, 15:36 | Обновлено 21 января 2024, 15:39
468
1

Лунин – на скамейке. Известен стартовый состав Реала на матч с Альмерией

Матч начнется в 17:15 по киевскому времени

21 января 2024, 15:36 | Обновлено 21 января 2024, 15:39
468
1
Лунин – на скамейке. Известен стартовый состав Реала на матч с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Альмерия». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин начнет встречу со скамейки запасных. В стартовом составе вратарем значится Кепа Аррисабалага.

Отметим, что Лунин играл в матчах з Суперкубок Испании против «Барселоны» (4:1) и 1/8 финала против «Атлетико» (2:4).

Начало поединка «Реал» – «Альмерия» запланировано в 17:15 по киевскому времени.

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Андрей Лунин Альмерия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
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Александр
С Алмерией можно полевого ставить.ударов не будет
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