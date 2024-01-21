Лунин – на скамейке. Известен стартовый состав Реала на матч с Альмерией

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Альмерия». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин начнет встречу со скамейки запасных. В стартовом составе вратарем значится Кепа Аррисабалага.

Отметим, что Лунин играл в матчах з Суперкубок Испании против «Барселоны» (4:1) и 1/8 финала против «Атлетико» (2:4).

Начало поединка «Реал» – «Альмерия» запланировано в 17:15 по киевскому времени.