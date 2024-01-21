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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 15:41 |
136
1

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с форвардом

Николай Гайдучик останется в клубе до 2026 года

21 января 2024, 15:41 |
136
1
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с форвардом
ФК Верес. Николай Гайдучик

«Верес» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Николаем Гайдучиком. Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано на два с половиной года – до лета 2026 года.

Гайдучик является воспитанником «Вереса», первый профессиональный контракт подписал в феврале 2021 года.

Суммарно Гайдучик провел за «Верес» 64 матча, в которых отличился 7 голами. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 2 гола и 1 ассист в 17 матчах во всех турнирах.

Ранее «Верес» подписал черногорского форварда Марко Мрвальевича.

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Верес Ровно Николай Гайдучик продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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