Украина. Премьер лига21 января 2024, 15:41 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с форвардом
Николай Гайдучик останется в клубе до 2026 года
21 января 2024, 15:41 |
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«Верес» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Николаем Гайдучиком. Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано на два с половиной года – до лета 2026 года.
Гайдучик является воспитанником «Вереса», первый профессиональный контракт подписал в феврале 2021 года.
Суммарно Гайдучик провел за «Верес» 64 матча, в которых отличился 7 голами. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 2 гола и 1 ассист в 17 матчах во всех турнирах.
Ранее «Верес» подписал черногорского форварда Марко Мрвальевича.
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