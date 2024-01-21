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Англия
21 января 2024, 13:40 | Обновлено 21 января 2024, 13:52
460
0

«Как мы можем осуждать?». Клопп встал на защиту Хендерсона

Немецкий тренер поддержал английского хавбека

21 января 2024, 13:40 | Обновлено 21 января 2024, 13:52
460
0
«Как мы можем осуждать?». Клопп встал на защиту Хендерсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Джордан Хендерсон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп позволил себе слова поддержки в адрес бывшего подопечного Джордана Хендерсона, который, напомним, летом прошлого года перешел у клуб «Аль-Иттафак» из Саудовской Аравии, а не так давно вернулся в Европу, подписав контракт с «Аяксом».

«Я рад за него, потому что, похоже, он счастлив, а это для меня самое главное. Люди сильно критикуют Хендо за его переезд, сначала туда [в Саудовскую Аравию], а теперь обратно. Я не знаю, как мы смеем осуждать такие вещи.

У нас одна жизнь, и мы должны принимать решения, и иногда наши решения идеальны с самого начала, а иногда они меняются после принятия. Он был там, и это на 100 процентов интересный опыт. Я поговорил с ним, на 99 процентов в футбольном плане все было абсолютно нормально», – заявил Клопп.

Ранее сообщалось, что Джордан Хендерсон помог «Аяксу» установить рекорд, не сыграв при этом за команду ни одной минуты.

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Юрген Клопп Джордан Хендерсон Аякс
Источник Eurosport
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