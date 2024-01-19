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Англия
19 января 2024, 16:46 | Обновлено 19 января 2024, 16:59
774
1

Не сыграв ни минуты. Хендерсон помог Аяксу установить рекорд

Фанаты амстердамского клуба с воодушевлением приняли переход экс-капитана «Ливерпуля»

19 января 2024, 16:46 | Обновлено 19 января 2024, 16:59
774
1
Не сыграв ни минуты. Хендерсон помог Аяксу установить рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Амстердамский «Аякс», благодаря подписанию бывшего капитана английского «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, смог установить клубный рекорд по продаже футболок с 6-м игровыми номером, по которым за команду будет играть 33-летний англичанин.

Об этом было сообщено во время презентации Хендерсона в качестве нового игрока команды.

Точные цифры продаж озвучены не были. В клубе лишь заявили, что за 24 часа продали рекордное количество футболок. «Аякс» обычно отмечает количество проданных футболок новичка за неделю, однако показатели реализации футболок Хендерсона перешагнули продажи футболок любого из предыдущих новичков амстердамцев за 7 дней.

Экипировка пользуется популярностью не только у болельщиков «Аякса», а и у фанатов из Азии, где проживает огромное количество болельщиков «Ливерпуля» – команды, за которую Хендерсон играл с 2011 по 2023 год.

Как известно, с лета прошлого года Джордан Хендерсон играл за клуб «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии. Ожидается, что за «Аякс» он дебютирует 21 января в матче с «Валвейком» в 18-м туре чемпионата Нидерландов.

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Источник Sport.ua
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