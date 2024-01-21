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  4. Назар ВОЛОШИН: «Очень хочу в Англию, играть в АПЛ»
Украина. Премьер лига
21 января 2024, 13:55 |
363
0

Назар ВОЛОШИН: «Очень хочу в Англию, играть в АПЛ»

Вингер «Динамо» Киев – о планах на будущее

21 января 2024, 13:55 |
363
0
Назар ВОЛОШИН: «Очень хочу в Англию, играть в АПЛ»
ФК Динамо. Назар Волошин

Вингер «Динамо» Киев Назар Волошин рассказал о том, в каком топ-чемпионате мечтает играть:

— Ты как хотел бы свою карьеру развить?
— Хотел бы доказать сначала в Украине, что я готов за границу. И хочу очень в Англию, играть в АПЛ.

— Именно в Англию?
— Да, АПЛ.

— Почему?
— Меня очень вдохновляет, когда смотрю матчи — полные трибуны, скандируют постоянно. Это кайф. Егор Ярмолюк говорит, что когда играли с «Манчестер Юнайтед», то был просто шок.

— А что рассказывал?
— Что в Англии можешь побеждать весь матч 1:0, на 90-й пропустишь, а потом еще на 90+ проиграешь. За одно очко люди борются очень жестко.

— То есть тебя мотивирует сейчас, чтобы поехать именно туда, другие чемпионаты — не так интересны?
— Да, хочется именно в чемпионат Англии.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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