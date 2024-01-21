Назар ВОЛОШИН: «Очень хочу в Англию, играть в АПЛ»
Вингер «Динамо» Киев – о планах на будущее
Вингер «Динамо» Киев Назар Волошин рассказал о том, в каком топ-чемпионате мечтает играть:
— Ты как хотел бы свою карьеру развить?
— Хотел бы доказать сначала в Украине, что я готов за границу. И хочу очень в Англию, играть в АПЛ.
— Именно в Англию?
— Да, АПЛ.
— Почему?
— Меня очень вдохновляет, когда смотрю матчи — полные трибуны, скандируют постоянно. Это кайф. Егор Ярмолюк говорит, что когда играли с «Манчестер Юнайтед», то был просто шок.
— А что рассказывал?
— Что в Англии можешь побеждать весь матч 1:0, на 90-й пропустишь, а потом еще на 90+ проиграешь. За одно очко люди борются очень жестко.
— То есть тебя мотивирует сейчас, чтобы поехать именно туда, другие чемпионаты — не так интересны?
— Да, хочется именно в чемпионат Англии.
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