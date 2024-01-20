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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 22:39 | Обновлено 20 января 2024, 22:45
823
1

Вингер Динамо рассказал, чем Шовковский лучше Луческу

Назар Волошин поделился мнениями о двух тренерах

20 января 2024, 22:39 | Обновлено 20 января 2024, 22:45
823
1
Вингер Динамо рассказал, чем Шовковский лучше Луческу
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин поделился мнениями о бывшем тренере киевлян Мирче Луческу и нынешнем наставнике Александре Шовковском.

«Шовковский со всеми пытается говорить, подсказать, объяснить, что правильно делать, а что нет. Мне нравится с ним работать. С ним легче работать, потому что я понимаю его.

Луческу не нужна была коммуникация с командой. Шовковский в личных разговорах ставит мне в пример Грилиша. Показывает мне, как он действует в определенных ситуациях. Приятно, что он помогает мне», – сказал Волошин.

Ранее игрок «Динамо» рассказал о жесткой критике Луческу.

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Назар Волошин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Источник Sportarena
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EbuKacapa
тому що луческу пидр даунбаса
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