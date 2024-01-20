Вингер Динамо рассказал, чем Шовковский лучше Луческу

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин поделился мнениями о бывшем тренере киевлян Мирче Луческу и нынешнем наставнике Александре Шовковском.

«Шовковский со всеми пытается говорить, подсказать, объяснить, что правильно делать, а что нет. Мне нравится с ним работать. С ним легче работать, потому что я понимаю его.

Луческу не нужна была коммуникация с командой. Шовковский в личных разговорах ставит мне в пример Грилиша. Показывает мне, как он действует в определенных ситуациях. Приятно, что он помогает мне», – сказал Волошин.

Ранее игрок «Динамо» рассказал о жесткой критике Луческу.