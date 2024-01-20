«Было очень тяжело». Игрок Динамо рассказал о жесткой критике от Луческу
Назар Волошин считает, что румынский специалист мог быть мягче
Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин рассказал о жесткой критике со стороны бывшего главного тренера «бело-синих» Мирчи Луческу.
– Как ты, молодой игрок, себя чувствовал, когда Луческу публично тебя критиковал?
– Честно говоря, было очень тяжело, потому что он много и часто критиковал. Были моменты, когда я делал что-то не так, но я думаю, что он мог немного мягче сказать мне об этом.
Но, конечно, я понимаю, что в «Динамо» высокие требования и мы собрались давать результат. Я молодой игрок, не все знаю в футболе, иногда бывают ошибки.
В этом сезоне Назар Волошин провел 16 матчей за «Динамо» Киев, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллионов евро.
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