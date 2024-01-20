Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Было очень тяжело». Игрок Динамо рассказал о жесткой критике от Луческу
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 12:53 | Обновлено 20 января 2024, 12:54
1531
0

«Было очень тяжело». Игрок Динамо рассказал о жесткой критике от Луческу

Назар Волошин считает, что румынский специалист мог быть мягче

20 января 2024, 12:53 | Обновлено 20 января 2024, 12:54
1531
0
«Было очень тяжело». Игрок Динамо рассказал о жесткой критике от Луческу
Ю. Юрьев. Назар Волошин

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин рассказал о жесткой критике со стороны бывшего главного тренера «бело-синих» Мирчи Луческу.

– Как ты, молодой игрок, себя чувствовал, когда Луческу публично тебя критиковал?

– Честно говоря, было очень тяжело, потому что он много и часто критиковал. Были моменты, когда я делал что-то не так, но я думаю, что он мог немного мягче сказать мне об этом.

Но, конечно, я понимаю, что в «Динамо» высокие требования и мы собрались давать результат. Я молодой игрок, не все знаю в футболе, иногда бывают ошибки.

В этом сезоне Назар Волошин провел 16 матчей за «Динамо» Киев, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллионов евро.

По теме:
Бени МАКУАНА: «В лучшие годы УПЛ могла претендовать на статус топ-5 лиг»
Милевский рассказал, почему сорвался его переход в итальянский клуб
Форвард, контракт которого принадлежит Динамо, может переехать в Словакию
Назар Волошин Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании
Футбол | 20 января 2024, 09:58 4
Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании
Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании

Футболист оскорбил мать наставника «матрасников»

Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 20 января 2024, 04:05 33
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open

Даяна выиграла у Эммы Наварро в третьем раунде австралийского мейджора

Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Футбол | 19.01.2024, 19:15
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 20.01.2024, 10:39
Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Теннис | 19.01.2024, 15:40
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 75
Теннис
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 7
Футбол
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
19.01.2024, 14:38 5
Футбол
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
19.01.2024, 07:55 3
Теннис
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
18.01.2024, 19:22 12
Бокс
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
18.01.2024, 12:24 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем