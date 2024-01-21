Циципас – out. Определена половина участников 1/4 финала Australian Open

21 января состоялись матчи 4-го раунда в верхней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Новак Джокович ожидаемо легко разобрался с Адрианом Маннарино, который до этого провел три 5-сетовика.

Тэйлор Фритц выбил из борьбы прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса.

Янник Синнер продолжить доминировать над соперниками в Мельбурне, одолев в трех сетах Карена Хачанова. Итальянец – единственный игрок в мужском одиночном разряде, который в этом году еще не проиграл ни одного сета.

В заключительном матче игрового дня встречались Алекс де Минаур и Андрей Рублев. Австралиец проиграл.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Адриан Маннарино [20] – 6:0, 6:0, 6:3

Тэйлор Фритц [12] – Стефанос Циципас [7] – 7:6(3), 5:7, 6:3, 6:3

Янник Синнер [4] – Карен Хачанов [15] – 6:4, 7:5, 6:3

Андрей Рублев [5] – Алекс де Минаур [10] – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Тэйлор Фритц [12]

Янник Синнер [4] –Андрей Рублев [5]