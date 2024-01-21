Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Циципас – out. Определена половина участников 1/4 финала Australian Open
Australian Open
21 января 2024, 14:30 | Обновлено 21 января 2024, 14:38
1377
4

Циципас – out. Определена половина участников 1/4 финала Australian Open

В этой части сетки четвертьфиналы обещают быть очень интересными

21 января 2024, 14:30 | Обновлено 21 января 2024, 14:38
1377
4
Циципас – out. Определена половина участников 1/4 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

21 января состоялись матчи 4-го раунда в верхней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Новак Джокович ожидаемо легко разобрался с Адрианом Маннарино, который до этого провел три 5-сетовика.

Тэйлор Фритц выбил из борьбы прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса.

Янник Синнер продолжить доминировать над соперниками в Мельбурне, одолев в трех сетах Карена Хачанова. Итальянец – единственный игрок в мужском одиночном разряде, который в этом году еще не проиграл ни одного сета.

В заключительном матче игрового дня встречались Алекс де Минаур и Андрей Рублев. Австралиец проиграл.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Адриан Маннарино [20] – 6:0, 6:0, 6:3
Тэйлор Фритц [12] – Стефанос Циципас [7] – 7:6(3), 5:7, 6:3, 6:3

Янник Синнер [4] – Карен Хачанов [15] – 6:4, 7:5, 6:3
Андрей Рублев [5] – Алекс де Минаур [10] – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Тэйлор Фритц [12]
Янник Синнер [4] –Андрей Рублев [5]

По теме:
Костюк рассказала о влиянии жребия, вспомнив соперниц Радукану на US Open
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Адриан Маннарино Карен Хачанов Андрей Рублев Тейлор Фритц Стефанос Циципас Алекс де Минаур Новак Джокович Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Теннис | 21 января 2024, 09:19 7
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open

Уроженка москвы – о встрече с украинкой

Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Футбол | 20 января 2024, 21:35 3
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги

«Летучие мыши» выиграли у «Атлетик» Бильбао со счетом 1:0, Роман вышел на поле на 14-й минуте

Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 21.01.2024, 03:30
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Теннис | 20.01.2024, 19:55
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 22 января
Теннис | 21.01.2024, 11:55
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 22 января
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 22 января
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Ех, не дочекається Бултер обручки на пальці. Бідолашна під завершення гри де Мінора аж побіліла. Демон довів рубля до істерики, але не до купівлі квитка на літак, і тепер навряд чи поведе Катю до вівтаря. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Kamon
Алекс Де Минор сливной бочок , проиграл 5 сет 0-6 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
19.01.2024, 14:38 7
Футбол
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
20.01.2024, 00:04 57
Футбол
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 10
Футбол
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 14
Теннис
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем