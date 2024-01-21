Джокович назвал условия для завершения карьеры. Сколько еще ждать?

Сербский теннисист Новак Джокович, который возглавляет мировой мужской рейтинг, ответил на вопрос о завершении карьеры. 24-кратный победитель турниров серии Grand Slam признался, что знает условие, при котором покинет профессиональный тур.

«Как планирую завершить карьеру – в ранге первой ракетки или когда почувствую, что начинаю хуже играть? Не думаю, что уйду из тенниса, пока я номер один и до сих пор на пике своей игры. Хочу продолжать. Когда почувствую, что уже не способен сражаться на самом высоком уровне или претендовать на титул турнира Grand Slam, тогда, наверное, задумаюсь о завершении карьеры. Но это может измениться. Многое может измениться. Я уже не подросток, а отец и муж. В личной жизни происходит много такого, что доставляет мне удовольствие и что требует моего внимания, присутствия, энергии. Мне очень повезло быть там, где я есть. Посмотрим, как долго это продлится.

Во мне по-прежнему горит огонь. Думаю, это и позволяет мне быть там, где я сейчас, достичь того, чего я достиг. Часть меня наслаждается процессом, иначе я бы не играл. В конечном счёте я уже играю не потому, что мне нужны деньги, или очки, или еще что-то. Я просто хочу играть», – сказал Джокович на пресс-конференции на Открытом чемпионате Австралии.