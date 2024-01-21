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Саудовская Аравия
21 января 2024, 12:21 | Обновлено 21 января 2024, 12:31
434
0

Недоволен или прав? Роналду раскритиковал награды Золотой мяч и The Best

Португалец поделился критическим взглядом

21 января 2024, 12:21 | Обновлено 21 января 2024, 12:31
434
0
Недоволен или прав? Роналду раскритиковал награды Золотой мяч и The Best
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский нападающий клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду заявил, что разочарован во всемирно популярных премиях Золотой мяч и The Best.

«Я думаю, что эти награды в какой-то степени теряют свой авторитет. Мы должны анализировать весь сезон. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Или Холанд, или Мбаппе.

Просто я больше не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут. Они не могут отнять у меня приз [лучшему бомбардира мира], потому что он настоящий. И это делает меня счастливее, потому что цифры подтверждают факты.

Станет ли Роналду когда-нибудь обладателем Золотого мяча или The Best? Мы знаем, как работают другие организации. Разумеется, я всегда думаю в первую очередь о клубе и сборной. Награды приходят после хорошего сезона в клубе и сборной. Честно говоря, я не думаю об этом много», – заявил Роналду.

Напомним, по итогам 2023 года обладателем наград Золотой мяч и The Best стал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Португалии.

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Золотой мяч Криштиану Роналду Лионель Месси
Источник Record.pt
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