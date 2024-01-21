Криштиану РОНАЛДУ: «Возвращаться в португальскую лигу сейчас бессмысленно»
Форвард «Аль-Насра» – о своем будущем
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Португалии, где он начинал карьеру в составе «Спортинга»:
«Возвращаться играть в португальскую лигу сейчас бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и я доиграю этот сезон, который продолжается, а затем проведу еще один год в «Аль-Насре». Этого я хочу сейчас больше всего.
А когда мне исполнится 40, как в шутку говорит мой друг Жозе Семеду, посмотрим, что будет. Если я доиграю на таком уровне до сорока лет, это будет фантастически.
После этого, если все будет хорошо, то в 41 или 42... на самом деле, никто не знает. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи».
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