Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Возвращаться в португальскую лигу сейчас бессмысленно»
Саудовская Аравия
21 января 2024, 11:37 |
765
4

Криштиану РОНАЛДУ: «Возвращаться в португальскую лигу сейчас бессмысленно»

Форвард «Аль-Насра» – о своем будущем

21 января 2024, 11:37 |
765
4
Криштиану РОНАЛДУ: «Возвращаться в португальскую лигу сейчас бессмысленно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Португалии, где он начинал карьеру в составе «Спортинга»:

«Возвращаться играть в португальскую лигу сейчас бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и я доиграю этот сезон, который продолжается, а затем проведу еще один год в «Аль-Насре». Этого я хочу сейчас больше всего.

А когда мне исполнится 40, как в шутку говорит мой друг Жозе Семеду, посмотрим, что будет. Если я доиграю на таком уровне до сорока лет, это будет фантастически.

После этого, если все будет хорошо, то в 41 или 42... на самом деле, никто не знает. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи».

По теме:
Недоволен или прав? Роналду раскритиковал награды Золотой мяч и The Best
Чемпионат Португалии. Пять голов Порту, Арока без Милованова победила
Роналду? Названы претенденты на попадание в команду года 12-м игроком
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Португалии по футболу
Источник Record.pt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
Теннис | 20 января 2024, 20:31 1
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай

20 января Элина пробилась в 1/8 финала Australian Open 2024

Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Футбол | 20 января 2024, 19:22 18
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту

Украинец сможет зарабатывать на 3 миллиона больше

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января
Футбол | 21.01.2024, 06:59
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Футбол | 20.01.2024, 21:35
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
Футбол | 21.01.2024, 09:03
Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALM
Крі-крі наср на чемпіонат Португалії.
Ответить
0
bzzzzzz
Ну это понятно, там же не такой полуаматорский чемпионат как у сайдитов. Там пешком не походишь.
Ответить
0
Иван Иванов
чого?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо определился с новым местом работы
Моуриньо определился с новым местом работы
19.01.2024, 13:59 4
Футбол
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 14
Теннис
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 8
Футбол
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
20.01.2024, 00:04 57
Футбол
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 12
Футбол
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
20.01.2024, 12:36 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем