Криштиану РОНАЛДУ: «Возвращаться в португальскую лигу сейчас бессмысленно»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Португалии, где он начинал карьеру в составе «Спортинга»:

«Возвращаться играть в португальскую лигу сейчас бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и я доиграю этот сезон, который продолжается, а затем проведу еще один год в «Аль-Насре». Этого я хочу сейчас больше всего.

А когда мне исполнится 40, как в шутку говорит мой друг Жозе Семеду, посмотрим, что будет. Если я доиграю на таком уровне до сорока лет, это будет фантастически.

После этого, если все будет хорошо, то в 41 или 42... на самом деле, никто не знает. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи».