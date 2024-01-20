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  4. Сколько еще будет играть? Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Саудовская Аравия
20 января 2024, 10:47 |
245
0

Сколько еще будет играть? Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Легендарный футболист планирует еще долго играть

20 января 2024, 10:47 |
245
0
Сколько еще будет играть? Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Twitter. Криштиану Роналду

38-летний лидер сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду ответил на вопрос журналиста, когда планирует завершить карьеру.

«Как только я почувствую, что больше не могу играть, я уйду на пенсию. Может, через 10 лет?!», – цитирует Роналду известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Роналду провел в этом сезоне за «Аль-Наср» 18 матчей, забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

Ранее Криштиану Роналду поблагодарил клуб и партнеров по команде после завоевания ряда наград в рамках церемонии Globe Soccer Awards.

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Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Источник Фабрицио Романо
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