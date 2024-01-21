Майк МЕНЬЯН: «За расизм должны были очень жесткие санкции»

Голкипер «Милана» Майк Меньян прокомментировал вчерашний инцидент в матче с «Удинезе» (победа 3:2), во время которого он стал жертвой расистских оскорблений со стороны фанатов хозяев:

«Мы не можем вот так играть в футбол. Во время первого удара от ворот я услышал звуки обезьян и ничего не сказал. Второй удар от ворот – они делают то же самое, и тогда я уже позвал четвертого рефери.

За это должны быть очень жесткие санкции. Простые разговоры ничего не дают».

Напомним, после серии расистских оскорблений Меньян покинул поле и отказывался продолжать игру. Судья остановил матч, однако возобновил игру спустя несколько минут.