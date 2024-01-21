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Италия
21 января 2024, 12:29 | Обновлено 21 января 2024, 12:30
173
1

Майк МЕНЬЯН: «За расизм должны были очень жесткие санкции»

Вратарь «Милана» стал жертвой расистских оскорблений

21 января 2024, 12:29 | Обновлено 21 января 2024, 12:30
173
1
Майк МЕНЬЯН: «За расизм должны были очень жесткие санкции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Голкипер «Милана» Майк Меньян прокомментировал вчерашний инцидент в матче с «Удинезе» (победа 3:2), во время которого он стал жертвой расистских оскорблений со стороны фанатов хозяев:

«Мы не можем вот так играть в футбол. Во время первого удара от ворот я услышал звуки обезьян и ничего не сказал. Второй удар от ворот – они делают то же самое, и тогда я уже позвал четвертого рефери.

За это должны быть очень жесткие санкции. Простые разговоры ничего не дают».

Напомним, после серии расистских оскорблений Меньян покинул поле и отказывался продолжать игру. Судья остановил матч, однако возобновил игру спустя несколько минут.

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Майк Меньян Милан Удинезе - Милан Удинезе расизм
Источник Фабрицио Романо
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john
це низько, хоч як не люблю білан і всіх хто там грає але співчуваю
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