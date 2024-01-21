Балотелли ищет клуб в Серии А
Скандальный форвард хочет покинуть «Адана Демирспор»
Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли, который сейчас выступает за турецкий «Адана Демирспор», хочет вернуться в Серию А. Об этом сообщает Calciomercato.
По их информации, форвард поручил своим агентам найти ему клуб в Серии А. Уже были проведены переговоры с «Салернитаной», Балотелли готов пойти на сокращение зарплаты, однако сама «Салернитана» не считает подписание 33-летнего ветерана хорошей идеей.
В нынешнем сезоне на счету Балотелли всего 5 матчей за «Адана Демирспор» в чемпионате Турции, в которых он отличился 3 голами. Ранее Балотелли предлагал свои услуги «Наполи».
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