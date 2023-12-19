Италия19 декабря 2023, 14:02 |
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Балотелли предложил свои услуги чемпионам Италии
Скандальный форвард хотел бы поиграть за «Наполи»
19 декабря 2023, 14:02 |
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Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли в интервью итальянским СМИ заявил, что хотел бы попробовать свои силы в составе «Наполи» Вальтера Маццарри:
«Де Лаурентис (президент «Наполи», – прим.) может подписать меня в январе. В качестве подмены Виктору Осимхену я еще способен принести им несколько голов», – заявил Марио Балотелли.
Сейчас Марио Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне на счету скандального 33-летнего форварда 3 гола в 5 матчах чемпионата Турции.
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