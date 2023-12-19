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  4. Балотелли предложил свои услуги чемпионам Италии
Италия
19 декабря 2023, 14:02 |
487
0

Балотелли предложил свои услуги чемпионам Италии

Скандальный форвард хотел бы поиграть за «Наполи»

19 декабря 2023, 14:02 |
487
0
Балотелли предложил свои услуги чемпионам Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли в интервью итальянским СМИ заявил, что хотел бы попробовать свои силы в составе «Наполи» Вальтера Маццарри:

«Де Лаурентис (президент «Наполи», – прим.) может подписать меня в январе. В качестве подмены Виктору Осимхену я еще способен принести им несколько голов», – заявил Марио Балотелли.

Сейчас Марио Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне на счету скандального 33-летнего форварда 3 гола в 5 матчах чемпионата Турции.

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Марио Балотелли Наполи Адана Демирспор
Источник Calciomercato
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