Балотелли предложил свои услуги чемпионам Италии

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли в интервью итальянским СМИ заявил, что хотел бы попробовать свои силы в составе «Наполи» Вальтера Маццарри:

«Де Лаурентис (президент «Наполи», – прим.) может подписать меня в январе. В качестве подмены Виктору Осимхену я еще способен принести им несколько голов», – заявил Марио Балотелли.

Сейчас Марио Балотелли выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне на счету скандального 33-летнего форварда 3 гола в 5 матчах чемпионата Турции.