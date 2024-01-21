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  4. Киченок и Павич уступили первым сеяным на старте микста на Aus Open 2024
Australian Open
21 января 2024, 11:05 |
334
0

Киченок и Павич уступили первым сеяным на старте микста на Aus Open 2024

Украинско-хорватский тандем проиграл австралийскому дуэту Сторм Хантер / Мэттью Эбден

21 января 2024, 11:05 |
334
0
Киченок и Павич уступили первым сеяным на старте микста на Aus Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1-м раунде австралийского мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в двух сетах уступили первому сеяному дуэту из Австралии Сторм Хантер / Мэттью Эбден.

Australian Open 2024. Микст. 1/16 финала

Сторм Хантер (Австралия) / Мэттью Эбден (Австралия) [1] – Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) – 6:3, 6:2

В прошлом году Людмила и Мате выиграли титул Уимблдона.

В следующем раунде смешанного парно разряда на кортах Мельбурна Хантер и Эбден сыграют против Джейми Форлис и Эндрю Харриса.

Людмила Киченок продолжит выступления на Australian Open 2024 в паре. Украинка и ее напарница Алена Остапнко уже пробились в 3-й раунд, где сыграют против У Фан-Сань и Чжу Линь.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Мэттью Эбден Сторм Хантер (Сандерс) Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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