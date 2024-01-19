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  4. Отыграли 4 матчбола. Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала Аus Open
Australian Open
19 января 2024, 10:01 |
1604
3

Отыграли 4 матчбола. Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала Аus Open

В 1/16 финала австралийского мейджора Людмила и Алена обыграли дуэт Биррелл / Гадеки

19 января 2024, 10:01 |
1604
3
Отыграли 4 матчбола. Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала Аus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) вырвали победу у австралийского тандему Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки в трех сетах за 2 часа и 40 минут.

Australian Open 2024. Пары. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Кимберли Биррелл (Австралия) / Оливия Гадеки (Австралия) – 3:6, 7:6 (10:8), 6:3

На тай-брейке второго сета украинско-латвийский тандем отыграл 4 матчбола, 3 из которых были на приеме.

В 3-м раунде Australian Open Киченок и Остапенко сыграют против китайской пары У Фан-Сянь / Чжу Линь.

Людмила также выступит в Мельбурне и в смешанном парном разряде. 20 января украинка вместе с Мате Павичем сыграет поединок 1/16 финала против первых сеяных Сторм Хантер и Мэттью Эбдена.

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Оливия Гадеки Кимберли Биррелл Людмила Киченок Алена Остапенко Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодці дівчата!До речі.а коли грає Костюк в парі і з ким?
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Nostradamus
Спасли мертвячину)) Дууууже крутоо! Характер! 
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