Отыграли 4 матчбола. Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала Аus Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) вырвали победу у австралийского тандему Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки в трех сетах за 2 часа и 40 минут.

Australian Open 2024. Пары. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Кимберли Биррелл (Австралия) / Оливия Гадеки (Австралия) – 3:6, 7:6 (10:8), 6:3

На тай-брейке второго сета украинско-латвийский тандем отыграл 4 матчбола, 3 из которых были на приеме.

В 3-м раунде Australian Open Киченок и Остапенко сыграют против китайской пары У Фан-Сянь / Чжу Линь.

Людмила также выступит в Мельбурне и в смешанном парном разряде. 20 января украинка вместе с Мате Павичем сыграет поединок 1/16 финала против первых сеяных Сторм Хантер и Мэттью Эбдена.