Киченок / Павич – Хантер / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга микста Australian Open
18 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде микста украинка и олимпийский чемпион Мате Павич сыграют против первого сеяного дуэта Сторм Хантер / Меттью Эбден (Австралия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №8 после поединка с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Анна Данилина / Андрес Молтени – Джейми Форлис / Эндрю Харрис.
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