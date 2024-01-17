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Australian Open
17 января 2024, 21:48 |
120
0

Киченок / Павич – Хантер / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга микста Australian Open

17 января 2024, 21:48 |
120
0
Киченок / Павич – Хантер / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Мате Павич

18 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде микста украинка и олимпийский чемпион Мате Павич сыграют против первого сеяного дуэта ​Сторм Хантер / Меттью Эбден (Австралия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №8 после поединка с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Анна Данилина / Андрес Молтени – Джейми Форлис / Эндрю Харрис.

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Мэттью Эбден Сторм Хантер (Сандерс) Мате Павич Людмила Киченок смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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