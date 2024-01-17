Киченок / Павич – Хантер / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном смешанном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде микста украинка и олимпийский чемпион Мате Павич сыграют против первого сеяного дуэта ​Сторм Хантер / Меттью Эбден (Австралия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №8 после поединка с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Анна Данилина / Андрес Молтени – Джейми Форлис / Эндрю Харрис.

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