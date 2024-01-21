ЦУРЕНКО – хейтерам: «Надеюсь, будут причины чувствовать себя счастливыми»

В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 33) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Поединок завершился за 52 минуты со счетом 6:0, 6:0 в пользу Соболенко.

Вскоре Цуренко опубликовала пост в своем Instagram, в котором ответила хейтерам:

Заметила, что мое вчерашнее поражение сделала многих счастливыми. Так что мой новый пост для вас. Пожалуйста, не стесняйтесь высказывать мне все, что хотите. Надеюсь это порадует вас еще немного.

Знаете, накануне Нового года мой друг вернулся из российского плена спустя 1,5 года. Сбросил 55 килограммов веса тела и с инфекцией ног, но главное, что жив. Вот это настоящее счастье.

Так что я надеюсь, что у вас тоже будут реальные причины чувствовать себя счастливыми в жизни, а не из-за поражения какой-то случайной теннисистки, которую вы даже в жизни не встречали», – написала Цуренко.