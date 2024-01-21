Элина сможет? Дана оценка вероятности выхода Свитолиной в 1/4 финала AO

Первый номер украинского женского тенниса Элина Свитолина (№25 WTA) выяснит отношения с чешкой Линдой Носковой (№50 WTA) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Встреча состоится в понедельник, 22 января, начало – в 04:30 по киевскому времени.

По мнению экспертов, фаворитом будущего матча является Свитолина. Ее вероятная победа оценена показателем 1,52. Возможный успех во встрече Носковой получил показатель 2,45.

Вероятность выигрыша Элины Свитолиной в двух сетах получила коэффициент 2,4, а в трех партиях – 3,75.

Аналогичные варианты исхода встречи в пользу Носковой получили показатели 4,25 и 4,5 соответственно.

Напомним, Элина Свитолина в борьбе за выход в 1/8 финала Australian Open переиграла Викторию Голубич из Швейцарии.