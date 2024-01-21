Костюк идет дальше. Стала известна половина участниц 1/4 финала Aus Open

В ночь на 21 января состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 в нижней части турнирной сетки.

Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах разгромила россиянку Марию Тимофееву и вышла в свой первый четвертьфинал на турнирах серии Grand Slam.

Далее украинка сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф, которая в 4-м раунде выиграла у Магдалены Френх.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки встретятся вторая сеяная Арина Соболенко и Барбора Крейчикова.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Мария Тимофеева [Q] – 6:2, 6:1

Магдалена Френх – Коко Гофф [4] – 1:6, 2:6

Мирра Андреева – Барбора Крейчикова [9] – 6:4, 3:6, 2:6

Аманда Анисимова – Арина Соболенко [2] – 3:6, 2:6

Australian Open. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Коко Гофф [4]

Барбора Крейчикова [9] – Арина Соболенко [2]