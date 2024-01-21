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Australian Open
21 января 2024, 10:40 |
400
2

Костюк идет дальше. Стала известна половина участниц 1/4 финала Aus Open

В ночь на 21 января состоялись матчи 1/8 финала в нижней части турнирной сетки

21 января 2024, 10:40 |
400
2
Костюк идет дальше. Стала известна половина участниц 1/4 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 21 января состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 в нижней части турнирной сетки.

Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах разгромила россиянку Марию Тимофееву и вышла в свой первый четвертьфинал на турнирах серии Grand Slam.

Далее украинка сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф, которая в 4-м раунде выиграла у Магдалены Френх.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки встретятся вторая сеяная Арина Соболенко и Барбора Крейчикова.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Мария Тимофеева [Q] – 6:2, 6:1
Магдалена Френх – Коко Гофф [4] – 1:6, 2:6

Мирра Андреева – Барбора Крейчикова [9] – 6:4, 3:6, 2:6
Аманда Анисимова – Арина Соболенко [2] – 3:6, 2:6

Australian Open. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк – Коко Гофф [4]
Барбора Крейчикова [9] – Арина Соболенко [2]

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Australian Open 2024 Мария Тимофеева Марта Костюк Магдалена Френх Коко Гофф Мирра Андреева Барбора Крейчикова Аманда Анисимова Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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Falko
Барбора помстилася жабі за Вімблдон :Ь Причому накочувала по наростаючій.
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-1
introvert
Як і очікувалось, відбувся процес виховної роботи, доросла тьотя поставила вередливе дитятко в куток. Барбора - ідеальна людина для того, щоб ставити на місце юних вискочок з зірочкою в голові. Незважаючи на традиційну незворушність Крейчикової, гадаю, болотні неадеквати на трибунах замість допомоги своїй чудово мотивували саме чешку)
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-1
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