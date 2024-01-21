Хочется сенсации. Оценены шансы Ястремской на выход в 1/8 финала Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) сыграет с Виктоией Азаренко (№22 WTA) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Встреча состоится 22 января. Начало – в 03:00 по киевскому времени.

Эксперты уверены, что фаворитом будущего матча является Азаренко. На ее победу выставлен показатель 1,32. А вот возможный успех Ястремской оценен показателем 3,3.

Вероятная победа Азаренко в двух сетах оценена коэффициентом 1,9, а в трех сетах – 3,5. Аналогичные результаты в пользу Даяны Ястремской имеют показатели по 6,0.

Напомним, в борьбе за путевку в 1/8 финана Australian Open Даяна Ястремская обыграла американку Эмму Наварро – 6:2, 2:6, 6:1.