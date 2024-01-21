Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Хочется сенсации. Оценены шансы Ястремской на выход в 1/8 финала Aus Open
Australian Open
21 января 2024, 09:58 | Обновлено 21 января 2024, 10:01
1024
0

Хочется сенсации. Оценены шансы Ястремской на выход в 1/8 финала Aus Open

Украинку ждет встреча с Викторией Азаренко

21 января 2024, 09:58 | Обновлено 21 января 2024, 10:01
1024
0
Хочется сенсации. Оценены шансы Ястремской на выход в 1/8 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) сыграет с Виктоией Азаренко (№22 WTA) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Встреча состоится 22 января. Начало – в 03:00 по киевскому времени.

Эксперты уверены, что фаворитом будущего матча является Азаренко. На ее победу выставлен показатель 1,32. А вот возможный успех Ястремской оценен показателем 3,3.

Вероятная победа Азаренко в двух сетах оценена коэффициентом 1,9, а в трех сетах – 3,5. Аналогичные результаты в пользу Даяны Ястремской имеют показатели по 6,0.

Напомним, в борьбе за путевку в 1/8 финана Australian Open Даяна Ястремская обыграла американку Эмму Наварро – 6:2, 2:6, 6:1.

По теме:
Костюк идет дальше. Стала известна половина участниц 1/4 финала Aus Open
Костюк расхвалила Гофф и прокомментировала предстоящий матч 1/4 финала АО
Повторил рекорд. Синнер, одолев Хачанова, вышел в 1/4 финала Аus Open
Australian Open 2024 Даяна Ястремская Виктория Азаренко азарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Футбол | 20 января 2024, 19:22 18
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту

Украинец сможет зарабатывать на 3 миллиона больше

16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
Теннис | 20 января 2024, 19:27 19
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения

Елизавета Котляр завершила выступления на юниорском австралийского мейджоре

Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
Футбол | 21.01.2024, 09:03
Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 13:48
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open
Теннис | 21.01.2024, 09:11
ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open
ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
19.01.2024, 11:14 30
Футбол
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 2
Футбол
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
21.01.2024, 06:20 58
Теннис
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 6
Футбол
Моуриньо определился с новым местом работы
Моуриньо определился с новым местом работы
19.01.2024, 13:59 3
Футбол
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 14
Теннис
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
19.01.2024, 17:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем