Хочется сенсации. Оценены шансы Ястремской на выход в 1/8 финала Aus Open
Украинку ждет встреча с Викторией Азаренко
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) сыграет с Виктоией Азаренко (№22 WTA) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Встреча состоится 22 января. Начало – в 03:00 по киевскому времени.
Эксперты уверены, что фаворитом будущего матча является Азаренко. На ее победу выставлен показатель 1,32. А вот возможный успех Ястремской оценен показателем 3,3.
Вероятная победа Азаренко в двух сетах оценена коэффициентом 1,9, а в трех сетах – 3,5. Аналогичные результаты в пользу Даяны Ястремской имеют показатели по 6,0.
Напомним, в борьбе за путевку в 1/8 финана Australian Open Даяна Ястремская обыграла американку Эмму Наварро – 6:2, 2:6, 6:1.
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