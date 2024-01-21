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Australian Open
21 января 2024, 09:19 | Обновлено 21 января 2024, 09:22
3898
7

Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open

Уроженка москвы – о встрече с украинкой

21 января 2024, 09:19 | Обновлено 21 января 2024, 09:22
3898
7
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Тимофеева

«Нейтралка» Мария Тимофеева прокомментировала поражение от украинки Марты Костюк в четвертом круге Australian Open 2024.

Уроженка москвы, как известно, уступила Костюк без вариантов – 2:6, 1:6.

«Марта проводила хороший матч, переигрывала меня по темпу и в розыгрыше, а я не могла найти свою игру. Тем более, проводила тяжелые две недели до этого. И тело уже немного подустало, ментально подсела. И, когда я пыталась какие-то геймы зацепить, но ты видишь, что соперник тебя переигрывает, то невольно твой уровень игры падает. И поэтому счет получился достаточно разгромный. И эмоции сегодня зашкаливали, я была на нервах», – рассказала Тимофеева.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк перед встречей отказалась от совместного фото с соперницей.

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Мария Тимофеева Марта Костюк Australian Open 2024
Источник Australian Open
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Комментарии 7
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Александр
Спорт юа а зачем русским рабам даете слово? Это мусор .о них все ноги вытирают а вы цитируете эту падаль 
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+3
EbuKacapa
Рабзея сгорит в огненной гиене их мясо будет гореть как шашлык 
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0
EbuKacapa
Фк крот будет обосцан Марселем с ног до головы 
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-4
EbuKacapa
"Просто я получила пиздюлей как армия касапни под Киевом и мы отползли" - сказала Тимофеев и присела вареником на бутылку 
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
EbuKacapa
Какая омерзительная рожа у орчихи как у Даши срны
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-5
EbuKacapa
Рыло у неё как у степаненко типичное монголо оркоаское ипло
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-5
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