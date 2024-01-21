Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open

«Нейтралка» Мария Тимофеева прокомментировала поражение от украинки Марты Костюк в четвертом круге Australian Open 2024.

Уроженка москвы, как известно, уступила Костюк без вариантов – 2:6, 1:6.

«Марта проводила хороший матч, переигрывала меня по темпу и в розыгрыше, а я не могла найти свою игру. Тем более, проводила тяжелые две недели до этого. И тело уже немного подустало, ментально подсела. И, когда я пыталась какие-то геймы зацепить, но ты видишь, что соперник тебя переигрывает, то невольно твой уровень игры падает. И поэтому счет получился достаточно разгромный. И эмоции сегодня зашкаливали, я была на нервах», – рассказала Тимофеева.