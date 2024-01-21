ВИДЕО. Много чести. Костюк отказала «нейтралке» Тимофеев в совместном фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии встречалась с Марией Тимофеевой (№170 WTA), имеющей «нейтральный» статус, и добилась победы в двух сетах – 6:2, 6:1.

Костюк перед началом встречи во время традиционного инструктажа в исполнении судьи матча Марьяны Вельович сообщила об отказе от совместного фото с соперницей. Рефери из Сербии после паузы в несколько секунд выбор Марты одобрила.

В результате Марта Костюк перед началом игры ограничилась фото с девочкой, которая проводила жеребьевку «прием/подача» в преддверии стартового розыгрыша.