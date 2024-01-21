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  4. ФОТО. Смогла, сделала! Эмоции Костюк в победной встрече с Тимофеевой
Australian Open
21 января 2024, 08:19 | Обновлено 21 января 2024, 08:23
1291
0

ФОТО. Смогла, сделала! Эмоции Костюк в победной встрече с Тимофеевой

Украинка убедительно вышла в 1/4 финала Aus Open

21 января 2024, 08:19 | Обновлено 21 января 2024, 08:23
1291
0
ФОТО. Смогла, сделала! Эмоции Костюк в победной встрече с Тимофеевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) стала участницей четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора 21-летняя уроженка Киева в двух сетах убедительно разобралась с Марией Тимофеевой (№170 WTA), которая имеет «нейтральный» статус – 6:2, 6:1.

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фотогалерея Марта Костюк Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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