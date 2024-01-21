ФОТО. Смогла, сделала! Эмоции Костюк в победной встрече с Тимофеевой

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) стала участницей четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора 21-летняя уроженка Киева в двух сетах убедительно разобралась с Марией Тимофеевой (№170 WTA), которая имеет «нейтральный» статус – 6:2, 6:1.