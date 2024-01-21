Костюк – вторая украинка в истории, которая выиграла 10 матчей на Aus Open
Марта обыграла Марию Тимофееву в 1/8 финала австралийского мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 33) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 4-м раунде австралийского мейджора украинка разгромила россиянку Марию Тимофееву (WTA 170) в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.
Для Марты эта победа стала 10-й в карьере в основной сетке Australian Open. Больше только у Элины Свитолиной – 24. В 21 год Костюк стала второй и самой молодой украинской теннисисткой в четвертьфинале АО (Свитолина в 2018, 2019), а также второй самой молодой среди украинок на всех турнирах Grand Slam, после Свитолиной на Ролан Гаррос-2015.
Костюк выиграла 20-й матч в основе турниров Grand Slam, став 5-й украинкой, которой покорилось это достижение:
- Элина Свитолина – 88
- Леся Цуренко – 38
- Катерина Володько (Бондаренко) – 29
- Алена Бондаренко – 26
- Марта Костюк – 20
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