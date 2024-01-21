Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк – вторая украинка в истории, которая выиграла 10 матчей на Aus Open
Australian Open
21 января 2024, 08:59 |
575
2

Костюк – вторая украинка в истории, которая выиграла 10 матчей на Aus Open

Марта обыграла Марию Тимофееву в 1/8 финала австралийского мейджора

21 января 2024, 08:59 |
575
2
Костюк – вторая украинка в истории, которая выиграла 10 матчей на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 33) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка разгромила россиянку Марию Тимофееву (WTA 170) в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Для Марты эта победа стала 10-й в карьере в основной сетке Australian Open. Больше только у Элины Свитолиной – 24. В 21 год Костюк стала второй и самой молодой украинской теннисисткой в четвертьфинале АО (Свитолина в 2018, 2019), а также второй самой молодой среди украинок на всех турнирах Grand Slam, после Свитолиной на Ролан Гаррос-2015.

Костюк выиграла 20-й матч в основе турниров Grand Slam, став 5-й украинкой, которой покорилось это достижение:

  1. Элина Свитолина – 88
  2. Леся Цуренко – 38
  3. Катерина Володько (Бондаренко) – 29
  4. Алена Бондаренко – 26
  5. Марта Костюк – 20
По теме:
ВИДЕО. Как Костюк во 2-м матче подряд закрыла россиянку на Australian Open
ВИДЕО. Много чести. Костюк отказала «нейтралке» Тимофеев в совместном фото
ФОТО. Смогла, сделала! Эмоции Костюк в победной встрече с Тимофеевой
Марта Костюк рекорд Элина Свитолина Australian Open 2024
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет яркий матч. Ронни О'Салливан разгромил Дина и вышел в финал на Трампа
Снукер | 21 января 2024, 06:23 2
Будет яркий матч. Ронни О'Салливан разгромил Дина и вышел в финал на Трампа
Будет яркий матч. Ронни О'Салливан разгромил Дина и вышел в финал на Трампа

​В Лестере близится к финишу снукерный турнир 2024 World Grand Prix

Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Теннис | 20 января 2024, 19:55 9
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024

Ига неожиданно уступила Линде Носковой в 1/16 финала австралийского мейджора

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 08:56
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Теннис | 21.01.2024, 06:20
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
После сенсации – фиаско. Молчанов завершил выступления в паре на Aus Open
Теннис | 21.01.2024, 06:45
После сенсации – фиаско. Молчанов завершил выступления в паре на Aus Open
После сенсации – фиаско. Молчанов завершил выступления в паре на Aus Open
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
EbuKacapa
Ахметкин и Тарута перші в історії хто здав свій регіон за бабло касапам
Ответить
0
Ярослав 999
Як можна виходити Крейчикова на корт в панчохах
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 12
Футбол
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
20.01.2024, 11:58 99
Футбол
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 57
Теннис
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31
Теннис
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 6
Футбол
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
19.01.2024, 17:55 6
Футбол
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
20.01.2024, 00:04 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем