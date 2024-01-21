Чемпионат Португалии. Пять голов Порту, Арока без Милованова победила
Состоялись три матча чемпионата Португалии
Закончились три матча чемпионата Португалии по футболу. «Арока», за которую выступает украинец Богдан Милованов, на выезде победила «Эшторил-Праю» со счетом 2:1. Милованов просидел в запасе весь поединок.
У «Порту» дома не было никаких проблем с «Морейренсе», команда забила пять голов и не пропустила ни одного. В еще одном матче «Каза Пия» уступила «Фарейренсе» 1:3.
Чемпионат Португалии. 18 тур
Эшторил-Прая – Арока – 1:2
Голы: Гитан, 2 – Мухика, 8, Эсгайо, 46
Порту – Морейренсе – 5:0
Голы: Венделл, 8, 72, Эванилсон, 60, Галено, 69
Каза Пия – Фаренсе – 1:3
Голы: Фернандо, 87 – Матиас, 24, Мускат, 40, Дуарте, 75
События матча
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