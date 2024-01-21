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Чемпионат Португалии
Каза Пия
20.01.2024 20:00 – FT 1 : 3
Фаренсе
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Португалия
21 января 2024, 05:00 | Обновлено 21 января 2024, 05:35
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0

Чемпионат Португалии. Пять голов Порту, Арока без Милованова победила

Состоялись три матча чемпионата Португалии

21 января 2024, 05:00 | Обновлено 21 января 2024, 05:35
70
0
Чемпионат Португалии. Пять голов Порту, Арока без Милованова победила
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились три матча чемпионата Португалии по футболу. «Арока», за которую выступает украинец Богдан Милованов, на выезде победила «Эшторил-Праю» со счетом 2:1. Милованов просидел в запасе весь поединок.

У «Порту» дома не было никаких проблем с «Морейренсе», команда забила пять голов и не пропустила ни одного. В еще одном матче «Каза Пия» уступила «Фарейренсе» 1:3.

Чемпионат Португалии. 18 тур

Эшторил-Прая – Арока – 1:2

Голы: Гитан, 2 – Мухика, 8, Эсгайо, 46

Порту – Морейренсе – 5:0

Голы: Венделл, 8, 72, Эванилсон, 60, Галено, 69

Каза Пия – Фаренсе – 1:3

Голы: Фернандо, 87 – Матиас, 24, Мускат, 40, Дуарте, 75

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Фернандо (Каза Пия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Дуарте (Фаренсе).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Зак Мускат (Фаренсе).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Матиас (Фаренсе).
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чемпионат Португалии по футболу Арока Эшторил Каза Пия Фаренсе Порту Морейренсе видео голов и обзор Богдан Милованов
Источник Sport.ua
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