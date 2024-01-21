Чемпионат Португалии. Пять голов Порту, Арока без Милованова победила

Закончились три матча чемпионата Португалии по футболу. «Арока», за которую выступает украинец Богдан Милованов, на выезде победила «Эшторил-Праю» со счетом 2:1. Милованов просидел в запасе весь поединок.

У «Порту» дома не было никаких проблем с «Морейренсе», команда забила пять голов и не пропустила ни одного. В еще одном матче «Каза Пия» уступила «Фарейренсе» 1:3.

Чемпионат Португалии. 18 тур

Эшторил-Прая – Арока – 1:2

Голы: Гитан, 2 – Мухика, 8, Эсгайо, 46

Порту – Морейренсе – 5:0

Голы: Венделл, 8, 72, Эванилсон, 60, Галено, 69

Каза Пия – Фаренсе – 1:3

Голы: Фернандо, 87 – Матиас, 24, Мускат, 40, Дуарте, 75

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