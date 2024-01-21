20.01.2024 19:30 – FT 2 : 3
Германия21 января 2024, 02:40 | Обновлено 21 января 2024, 02:54
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РБ Лейпциг – Байер – 2:3. Камбек фармацевтов. Видео голов и обзор матча
Леверкузенская команда далее идет без поражений
21 января 2024, 02:40 | Обновлено 21 января 2024, 02:54
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Состоялся центральный матч 18 тура немецкой Бундеслиги, в котором РБ «Лейпциг» принимал «Байер». Победу одержали «фармацевты» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+1 минуте.
Эта виктория стала для подопечных Хаби Алонсо пятнадцатой в чемпионате, еще три матча команда сыграла вничью, а поражение пока не потерпела ни одного.
Чемпионат Бразилии 18 тур
РБ Лейпциг – Байер – 2:3
Голы: Симонс, 7, Апенда, 56 – Телла, 47, Та, 63, Инкапье, 90+1.
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пьеро Инкапье (Байер).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (РБ Лейпциг).
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