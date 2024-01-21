РБ Лейпциг – Байер – 2:3. Камбек фармацевтов. Видео голов и обзор матча

Состоялся центральный матч 18 тура немецкой Бундеслиги, в котором РБ «Лейпциг» принимал «Байер». Победу одержали «фармацевты» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+1 минуте.

Эта виктория стала для подопечных Хаби Алонсо пятнадцатой в чемпионате, еще три матча команда сыграла вничью, а поражение пока не потерпела ни одного.

Чемпионат Бразилии 18 тур

РБ Лейпциг – Байер – 2:3

Голы: Симонс, 7, Апенда, 56 – Телла, 47, Та, 63, Инкапье, 90+1.