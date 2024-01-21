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Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
20.01.2024 19:30 – FT 2 : 3
Байер
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Германия
21 января 2024, 02:40 | Обновлено 21 января 2024, 02:54
69
0

РБ Лейпциг – Байер – 2:3. Камбек фармацевтов. Видео голов и обзор матча

Леверкузенская команда далее идет без поражений

21 января 2024, 02:40 | Обновлено 21 января 2024, 02:54
69
0
РБ Лейпциг – Байер – 2:3. Камбек фармацевтов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся центральный матч 18 тура немецкой Бундеслиги, в котором РБ «Лейпциг» принимал «Байер». Победу одержали «фармацевты» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+1 минуте.

Эта виктория стала для подопечных Хаби Алонсо пятнадцатой в чемпионате, еще три матча команда сыграла вничью, а поражение пока не потерпела ни одного.

Чемпионат Бразилии 18 тур

РБ Лейпциг – Байер – 2:3

Голы: Симонс, 7, Апенда, 56 – Телла, 47, Та, 63, Инкапье, 90+1.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пьеро Инкапье (Байер).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (РБ Лейпциг).
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Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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