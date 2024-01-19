В субботу, 20 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и лидер чемпионата «Байер». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 17 сыгранных туров в чемпионате Германии по футболу «РБ Лейпциг» занимает четвертую строчку с 33 очками, а «Байер» имеет на 12 баллов больше и лидирует в чемпионате.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

РБ Лейпциг – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

РБ Лейпциг – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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