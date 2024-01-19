РБ Лейпциг – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 января в 19:30 поединок 19-го тура Бундеслиги
В субботу, 20 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и лидер чемпионата «Байер». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 17 сыгранных туров в чемпионате Германии по футболу «РБ Лейпциг» занимает четвертую строчку с 33 очками, а «Байер» имеет на 12 баллов больше и лидирует в чемпионате.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
РБ Лейпциг – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18 января королевский клуб уступил «матрасникам» со счетом 2:4 в Кубке Испании
Клуб намерен не тянуть до конца сезона