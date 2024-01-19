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Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
20.01.2024 19:30 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
19 января 2024, 12:02 |
34
0

РБ Лейпциг – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 19:30 поединок 19-го тура Бундеслиги

19 января 2024, 12:02 |
34
0
РБ Лейпциг – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Лейпциг – Байер

В субботу, 20 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и лидер чемпионата «Байер». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 17 сыгранных туров в чемпионате Германии по футболу «РБ Лейпциг» занимает четвертую строчку с 33 очками, а «Байер» имеет на 12 баллов больше и лидирует в чемпионате.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

РБ Лейпциг – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

РБ Лейпциг – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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