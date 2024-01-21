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Рома
20.01.2024 19:00 – FT 2 : 1
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Италия
21 января 2024, 01:40 | Обновлено 21 января 2024, 01:53
37
0

Рома – Верона – 2:1. Победный старт Де Росси. Видео голов и обзор матча

Римская команда одержала победу после увольнение Моуриньо

21 января 2024, 01:40 | Обновлено 21 января 2024, 01:53
37
0
Рома – Верона – 2:1. Победный старт Де Росси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 21 тура чемпионата Италии. «Рома» проводила первый матч после увольнения Жозе Моуриньо и одержала первую победу во главе с новым наставником Даниэле Де Росси, победив «Верону» со счетом 2:1. Голами за «волков» отличились Лукаку и Пеллегрини.

Серия А. 21 тур

Рома – Верона – 2:1

Голы: Лукаку, 11, Пеллегрини, 25 – Фолоруншо, 76

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Льоренте, Хейсен, Спинаццола (Кристенсен, 28), Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави (Белотти, 81), Дибала (Залевски, 57), Лукаку.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Фолоруншо (Эллас Верона).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
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Рома Рим Верона Серия A чемпионат Италии по футболу Даниэле Де Росси Жозе Моуриньо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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