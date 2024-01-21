Рома – Верона – 2:1. Победный старт Де Росси. Видео голов и обзор матча
Римская команда одержала победу после увольнение Моуриньо
Закончился матч 21 тура чемпионата Италии. «Рома» проводила первый матч после увольнения Жозе Моуриньо и одержала первую победу во главе с новым наставником Даниэле Де Росси, победив «Верону» со счетом 2:1. Голами за «волков» отличились Лукаку и Пеллегрини.
Серия А. 21 тур
Рома – Верона – 2:1
Голы: Лукаку, 11, Пеллегрини, 25 – Фолоруншо, 76
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Льоренте, Хейсен, Спинаццола (Кристенсен, 28), Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави (Белотти, 81), Дибала (Залевски, 57), Лукаку.
События матча
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