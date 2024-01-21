Ла Лига. Ничья Вильярреала, победы Лас-Пальмаса и Реала Сосьедада

Закончились еще три матча чемпионата Испании. «Вильярреал» дома не сумел победить «Мальорку», сыграв вничью 1:1. Выездные победы одержали «Лас-Пальмас», забивший два гола без ответа «Райо Вальекано», и «Реал Сосьедад», минимально одолевший «Сельту».

Чемпионат Испании 21 тур

Вильярреал – Мальорка – 1:1

Голы: Серлотт, 45+1 – Льябрес, 90

Райо Вальекано – Лас-Пальмас – 0:2

Голы: Молейро, 35, Эль-Хаддади, 84

Сельта – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Мендес, 11

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