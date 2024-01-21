20.01.2024 17:15 – FT 1 : 1
Испания21 января 2024, 01:20 | Обновлено 21 января 2024, 01:48
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Ла Лига. Ничья Вильярреала, победы Лас-Пальмаса и Реала Сосьедада
Состоялись три матча 21 тура чемпионата Испании
21 января 2024, 01:20 | Обновлено 21 января 2024, 01:48
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Закончились еще три матча чемпионата Испании. «Вильярреал» дома не сумел победить «Мальорку», сыграв вничью 1:1. Выездные победы одержали «Лас-Пальмас», забивший два гола без ответа «Райо Вальекано», и «Реал Сосьедад», минимально одолевший «Сельту».
Чемпионат Испании 21 тур
Вильярреал – Мальорка – 1:1
Голы: Серлотт, 45+1 – Льябрес, 90
Райо Вальекано – Лас-Пальмас – 0:2
Голы: Молейро, 35, Эль-Хаддади, 84
Сельта – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Мендес, 11
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Льябрес (Мальорка).
62’
Хосе Рейна (Вильярреал) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
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