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Чемпионат Испании
Вильярреал
20.01.2024 17:15 – FT 1 : 1
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 января 2024, 01:20 | Обновлено 21 января 2024, 01:48
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0

Ла Лига. Ничья Вильярреала, победы Лас-Пальмаса и Реала Сосьедада

Состоялись три матча 21 тура чемпионата Испании

21 января 2024, 01:20 | Обновлено 21 января 2024, 01:48
52
0
Ла Лига. Ничья Вильярреала, победы Лас-Пальмаса и Реала Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились еще три матча чемпионата Испании. «Вильярреал» дома не сумел победить «Мальорку», сыграв вничью 1:1. Выездные победы одержали «Лас-Пальмас», забивший два гола без ответа «Райо Вальекано», и «Реал Сосьедад», минимально одолевший «Сельту».

Чемпионат Испании 21 тур

Вильярреал – Мальорка – 1:1

Голы: Серлотт, 45+1 – Льябрес, 90

Райо Вальекано – Лас-Пальмас – 0:2

Голы: Молейро, 35, Эль-Хаддади, 84

Сельта – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Мендес, 11

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Льябрес (Мальорка).
62’
Хосе Рейна (Вильярреал) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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