Степаненко признался, почему думал над предложением по новому контракту
20 января Тарас официально продлил соглашение с донецким «Шахтером»
20 января 34-летний украинский опорный полузащитник Тарас Степаненко официально продлил контракт с донецким «Шахтером».
Новое соглашение Тараса с «горняками» рассчитано до конца сезона 2024/25.
Степаненко назвал единственную причину, из-за которой думал над предложением по новому контракту:
– Очень счастлив остаться дома и играть за такой большой клуб, как «Шахтер». Потому только теплые ощущения. Меня поддержали все в этом решении – семья, друзья. Буду упорно работать, чтобы каждый день доказывать, что это заслужено.
– Долго ли ты думал об этом решении?
– Честно говоря, долго не думал. Только долго разговаривал с семьей – она сейчас живет за границей. Мне, если честно, это тяжело дается – жить в разлуке.
Мы 3-4 раза обсуждали, что если я остаюсь, то семья – за границей, а я живу в Украине. И пришли к тому, что нужно терпеть, нужно работать. Когда мир придет в Украину, моя семья вернется и будем вместе. А пока такая ситуация, будем на расстоянии жить. Только это была основная причина, почему я размышлял над предложением, – сказал Степаненко.
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