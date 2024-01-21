Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала

Букмекерский конторы обновили коэффициенты на победителя Кубка Испании 2023/24.

«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является третьим фаворитом на трофей. На успех «красно-белых» можно поставить с коэффициентом 4.00.

Главный претендент на титул – «Барселона» (3.20), а второй – «Атлетико» Мадрид (3.50), который в 1/8 финала выбил мадридский «Реал».

Котировки на потенциального победителя Кубка Испании 2023/24 перед четвертьфиналом:

Барселона – 3.20 Атлетико Мадрид – 3.50 Жирона – 4.00 Реал Сосьедад – 10.00 Атлетик Бильбао – 10.00 Севилья – 12.00 Сельта – 15.00 Мальорка – 25.00

Кубок Испании. Пары 1/4 финала

Атлетик – Барселона

Сельта – Реал Сосьедад

Мальорка – Жирона

Атлетико – Севилья

Матчи 1/4 финала запланированы на период с 23 по 25 января.