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Испания
21 января 2024, 00:50 | Обновлено 21 января 2024, 01:37
881
1

Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является третьим фаворитом на трофей

21 января 2024, 00:50 | Обновлено 21 января 2024, 01:37
881
1
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекерский конторы обновили коэффициенты на победителя Кубка Испании 2023/24.

«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является третьим фаворитом на трофей. На успех «красно-белых» можно поставить с коэффициентом 4.00.

Главный претендент на титул – «Барселона» (3.20), а второй – «Атлетико» Мадрид (3.50), который в 1/8 финала выбил мадридский «Реал».

Котировки на потенциального победителя Кубка Испании 2023/24 перед четвертьфиналом:

  1. Барселона – 3.20
  2. Атлетико Мадрид – 3.50
  3. Жирона – 4.00
  4. Реал Сосьедад – 10.00
  5. Атлетик Бильбао – 10.00
  6. Севилья – 12.00
  7. Сельта – 15.00
  8. Мальорка – 25.00

Кубок Испании. Пары 1/4 финала

  • Атлетик – Барселона
  • Сельта – Реал Сосьедад
  • Мальорка – Жирона
  • Атлетико – Севилья

Матчи 1/4 финала запланированы на период с 23 по 25 января.

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Источник Sport.ua
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Rollins994
у Жироны самый легкий соперник из всех кто мог попастся
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