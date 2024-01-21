Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является третьим фаворитом на трофей
Букмекерский конторы обновили коэффициенты на победителя Кубка Испании 2023/24.
«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является третьим фаворитом на трофей. На успех «красно-белых» можно поставить с коэффициентом 4.00.
Главный претендент на титул – «Барселона» (3.20), а второй – «Атлетико» Мадрид (3.50), который в 1/8 финала выбил мадридский «Реал».
Котировки на потенциального победителя Кубка Испании 2023/24 перед четвертьфиналом:
- Барселона – 3.20
- Атлетико Мадрид – 3.50
- Жирона – 4.00
- Реал Сосьедад – 10.00
- Атлетик Бильбао – 10.00
- Севилья – 12.00
- Сельта – 15.00
- Мальорка – 25.00
Кубок Испании. Пары 1/4 финала
- Атлетик – Барселона
- Сельта – Реал Сосьедад
- Мальорка – Жирона
- Атлетико – Севилья
Матчи 1/4 финала запланированы на период с 23 по 25 января.
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