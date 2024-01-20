По стопам Эвертона? С Наполи могут снять очки или оштрафовать

К действующему чемпиону Серии А «Наполи» могут быть применены санкции.

По информации Football Italia, итальянский клуб обвиняется в предоставлении ложной финансовой отчетности по трансферу Виктора Осимхена из французского «Лилля».

Сообщается, если обвинения будут доказаны, то «Наполи» грозит штраф или снятие очков, а президенту команды Аурелио Де Лаурентису – дисквалификация.

Ранее Английская Премьер-лига официально обвинила «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в нарушениях финансового фэйр-плей.