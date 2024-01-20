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Италия
20 января 2024, 23:25 | Обновлено 20 января 2024, 23:41
203
0

По стопам Эвертона? С Наполи могут снять очки или оштрафовать

Итальянский клуб обвиняется в предоставлении ложной финансовой информации

20 января 2024, 23:25 | Обновлено 20 января 2024, 23:41
203
0
По стопам Эвертона? С Наполи могут снять очки или оштрафовать
ФК Наполи. Аурелио Де Лаурентис и Виктор Осимхен

К действующему чемпиону Серии А «Наполи» могут быть применены санкции.

По информации Football Italia, итальянский клуб обвиняется в предоставлении ложной финансовой отчетности по трансферу Виктора Осимхена из французского «Лилля».

Сообщается, если обвинения будут доказаны, то «Наполи» грозит штраф или снятие очков, а президенту команды Аурелио Де Лаурентису – дисквалификация.

Ранее Английская Премьер-лига официально обвинила «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в нарушениях финансового фэйр-плей.

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Источник Football-Italia
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