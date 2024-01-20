Саудовская лига летом планирует потратить 2 миллиарда фунтов на трансферы

Летом клубы Саудовской Аравии планируют потратить на покупку новых звездных игроков около 2 миллиардов фунтов стерлингов. Учитывая, что прошлым летом саудиты в общем потратили 750 миллионов фунтов, трансферная кампания по закупке новых звездных игроков обещает быть увлекательной.

Двумя наиболее громкими целями являются Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» и Мохамед Салах из «Ливерпуля». В бельгийце заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Хилал». За трансфер Де Брюйне эти клубы готовы заплатить около 100 миллионов фунтов. «Аль-Иттихад» прошлым летом предлагал 150 миллионов фунтов за Салаха и египтянин до сих пор является трансферной целью клуба.

Также среди игроков, которые интересны клубам из Саудовской Аравии, называют Тьяго Алькантару из «Ливерпуля», Сон Хын Мина из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи».

При этом отмечается, что уход Джордана Хендерсона в «Аякс» не рассматривается местными бизнесменами как фактор, который замедлит саудовский проект. В день, когда ушел Хендерсон, наставник «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард подписал новый контракт с клубом. Не исключено, что это было сделано в рамках пиар-кампании, чтобы показать, что известные имена хотят оставаться в Саудовской Аравии.