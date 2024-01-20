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Australian Open
20 января 2024, 22:03 | Обновлено 20 января 2024, 22:04
633
2

ВИДЕО. Стаховский в военной экипировке поздравил украинок с успехом на АО

Сергей записал видео, где отметил, что гордится украинскими теннисистками

20 января 2024, 22:03 | Обновлено 20 января 2024, 22:04
633
2
ВИДЕО. Стаховский в военной экипировке поздравил украинок с успехом на АО
Instagram. Сергей Стаховский

Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский, который завершил профессиональную карьеру и вступил в ряды ВСУ, записал видеообращение в военной форме, в котором поздравил украинских теннисисток с успешными выступлениями на Australian Open 2024:

«Хочу поздравить наших девушек с феноменальными выступлениями на Australian Open.

Все молодцы, всех поздравляю, горжусь. Слава Украине», – сказал Стаховский.

Элина Свитолина (№23 WTA), Даяна Ястремская (№93 WTA) и Марта Костюк (№37 WTA) вышли в 1/8 финала. Впервые в истории 3 украинки сыграют в 1/8 финала турнира серии Grand Slam.

Также выступления в парном разряде продолжает Людмила Киченок, которая вместе с Аленой Остапенко пробилась в 3-й раунд Australian Open.

ВИДЕО. Стаховский в военной экипировке поздравил украинок с успехом на АО

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видео Сергей Стаховский российско-украинская война Australian Open 2024 Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Людмила Киченок
Источник Sport.ua
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EbuKacapa
справжній мужик не те що сєпари із фк кріт
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0
EbuKacapa
а Мудрік зараз смокче касапам у гей клубах лондону
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-3
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