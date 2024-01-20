Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский, который завершил профессиональную карьеру и вступил в ряды ВСУ, записал видеообращение в военной форме, в котором поздравил украинских теннисисток с успешными выступлениями на Australian Open 2024:

«Хочу поздравить наших девушек с феноменальными выступлениями на Australian Open.

Все молодцы, всех поздравляю, горжусь. Слава Украине», – сказал Стаховский.

Элина Свитолина (№23 WTA), Даяна Ястремская (№93 WTA) и Марта Костюк (№37 WTA) вышли в 1/8 финала. Впервые в истории 3 украинки сыграют в 1/8 финала турнира серии Grand Slam.

Также выступления в парном разряде продолжает Людмила Киченок, которая вместе с Аленой Остапенко пробилась в 3-й раунд Australian Open.

ВИДЕО. Стаховский в военной экипировке поздравил украинок с успехом на АО