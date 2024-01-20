Вышел на 14-й, но так и не доиграл. Какая оценка Яремчука за матч Валенсии?

20 января состоялся матч 21-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Атлетик». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных, но появился на поле уже на 14-й минуте. Украинец заменил травмированного Сержи Каноса. Интересно, что Роман не доиграл матч, а был заменен на 82-й на Хавьера Герра.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

Роман нанес один удар в створ ворота, 1 раз успешно обвел соперника, 1 раз совершил перехват, отдал 7 точных передач из 15 (47%) и выиграл 5 единоборств.

Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили (7.9), на счету которого 4 сейва.

Оценки WhoScored за матч Валенсия – Атлетик – 1:0