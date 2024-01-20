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  4. Яремчук получил свой шанс. Украинец вышел на поле уже на 14-й минуте
Испания
20 января 2024, 20:09 |
1996
0

Яремчук получил свой шанс. Украинец вышел на поле уже на 14-й минуте

«Валенсия» играет против «Атлетика»

20 января 2024, 20:09 |
1996
0
Яремчук получил свой шанс. Украинец вышел на поле уже на 14-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 20 января, проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Валенсия» и «Атлетик». Игра проходит на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

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Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук остался в запасе, однако вышел на поле уже на 14-й минуте, заменив травмированного Сержи Каноса.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «летучие мыши» имеют в своем активе 29 очков и идут 8, а «Атлетик», набрав 41 балл, занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Валенсия - Атлетик
Источник Sport.ua
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