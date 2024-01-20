ВИДЕО. Что говорит Пушич игрокам? Прогресс коуча в изучении украинского
Пресс-служба «Шахтера» опубликовала видео с главным тренером команды
Пресс-служба донецкого «Шахтера» опубликовала видео с главным тренером команды Марино Пушичем.
На видеоролике показано, как 52-летний боснийский специалист улучшил свои знания в украинском языке.
Также Пушич рассказал, какую фраза часто говорит «горнякам» во время матчей:
«Покажите зубы!».
Пушич возглавил «Шахтер» в октябре 2023 года. Его контракт с донецким клубом рассчитан на 3 сезона.
Ранее стало известно о том, что капитан «Шахтера» Тарас Степаненко подписал новый контракт с командой.
ВИДЕО. Что говорит Пушич игрокам? Прогресс коуча в изучении украинского
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