Пресс-служба донецкого «Шахтера» опубликовала видео с главным тренером команды Марино Пушичем.

На видеоролике показано, как 52-летний боснийский специалист улучшил свои знания в украинском языке.

Также Пушич рассказал, какую фраза часто говорит «горнякам» во время матчей:

«Покажите зубы!».

Пушич возглавил «Шахтер» в октябре 2023 года. Его контракт с донецким клубом рассчитан на 3 сезона.

Ранее стало известно о том, что капитан «Шахтера» Тарас Степаненко подписал новый контракт с командой.

ВИДЕО. Что говорит Пушич игрокам? Прогресс коуча в изучении украинского