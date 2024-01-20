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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 21:21 |
291
9

ВИДЕО. Что говорит Пушич игрокам? Прогресс коуча в изучении украинского

Пресс-служба «Шахтера» опубликовала видео с главным тренером команды

20 января 2024, 21:21 |
291
9
ВИДЕО. Что говорит Пушич игрокам? Прогресс коуча в изучении украинского
ФК Шахтер. Марино Пушич

Пресс-служба донецкого «Шахтера» опубликовала видео с главным тренером команды Марино Пушичем.

На видеоролике показано, как 52-летний боснийский специалист улучшил свои знания в украинском языке.

Также Пушич рассказал, какую фраза часто говорит «горнякам» во время матчей:

«Покажите зубы!».

Пушич возглавил «Шахтер» в октябре 2023 года. Его контракт с донецким клубом рассчитан на 3 сезона.

Ранее стало известно о том, что капитан «Шахтера» Тарас Степаненко подписал новый контракт с командой.

ВИДЕО. Что говорит Пушич игрокам? Прогресс коуча в изучении украинского

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видео Марино Пушич украинский язык Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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contr
Це сайт- клоака іржава 
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+2
FunnyCat_____
это фан сайт шахтера или всеукраинский сайт Спорт ЮА?
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+1
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EbuKacapa
Пушич это намек на Пушилина гея любовника Ахметкина и соски Палки
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0
EbuKacapa
"Судак бери у рота"-эта фраза звучит каждый день от Пушла 
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0
AK.228
Краще ніж 90% опезежешних шанувальників старих київських вимпелів
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0
AK.228
Молодчина, так тримати!!🇺🇦
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0
contr
Нада пагудєть щоб вчилось краще ☝️
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0
Tasha19
А не погано виходить в нього.
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0
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