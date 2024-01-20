Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич высказался об отказе в продаже Судакова за 40 миллионов евро
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 20:21 |
2496
34

Пушич высказался об отказе в продаже Судакова за 40 миллионов евро

Наставник «горняков» доволен, что удалось сохранить игрока

20 января 2024, 20:21 |
2496
34
Пушич высказался об отказе в продаже Судакова за 40 миллионов евро
ФК Шахтер. Георгий Судаков и Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал информацию, что клуб отклонил предложение о продаже лидера команды Георгия Судакова.

«Каждый тренер рад, когда может сберечь одного из своих лучших игроков. Это очевидно. Я счастлив не только за себя, но и за клуб. Считаю, это хороший сигнал для Европы, что мы можем оставлять себе качественных футболистов.

Также всегда радуюсь, когда клуб и хороший футболист принимают решение о переходе на самый высокий уровень. Это нормальный процесс в футбольном бизнесе. Но сейчас я счастлив, что он остается с нами, чтобы продолжить свое развитие», – сказал Пушич.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался продавать Судакова за 40 миллионов евро итальянскому «Наполи».

По теме:
ВИДЕО. Что говорит Пушич игрокам? Прогресс коуча в изучении украинского
ОФИЦИАЛЬНО. Степаненко продлил контракт с Шахтером до лета 2025 года
Минай просматривает защитника Металлурга. Экс-хавбек Оболони не подошел
Марино Пушич Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хотел купить Кевина еще год назад. Что помешало горнякам?
Футбол | 20 января 2024, 17:35 16
Шахтер хотел купить Кевина еще год назад. Что помешало горнякам?
Шахтер хотел купить Кевина еще год назад. Что помешало горнякам?

Украинский клуб уже давно наблюдает за бразильским талантом

Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 20 января 2024, 10:16 8
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open

20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 08:56
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0. Возвращение Зинченко. Видео голов и обзор
Футбол | 20.01.2024, 17:17
Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0. Возвращение Зинченко. Видео голов и обзор
Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0. Возвращение Зинченко. Видео голов и обзор
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Теннис | 20.01.2024, 12:36
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Комментарии 34
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Пиар на 99,9 % бо продали бы тут же ведь можно купить за эти € 2-3 мартышки 
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
забавно когда фан команды -мешка из УПЛ пишет про "галимое Наполи"
интересно если бы игрокам этого мешка предложить остаться в нынешнем спорт коллективе или  в "галимом Наполи" играть, они бы до Италии вместе добирались или по одному?
Ответить
+3
Показать Скрыть 10 ответов
contr
Вони гудят в гудкі ?
Ответить
+1
EbuKacapa
Пушло как бы показывает -"Судак сосал три хуяя как мы в роттердаме "
Ответить
0
EbuKacapa
Марсель-Крот 5-1 Крот Марсель 2-5 и все ба бай кротки
Ответить
-1
Александр
Как эти сказки надоели .Сами придумали новость.И сами же себе отвечают 
Ответить
-1
EbuKacapa
купите вазелин после жесткого траха от марселя ваше кротячее дупло снова будет разорвано как после фейеноорда охуярки
Ответить
-2
EbuKacapa
в первой игре Обамеянг сделает со степаненки дырку хотя он по жизни дырка и есть кротячий миньетчик
Ответить
-2
New Zealander
Видимо Шахтер настроен выграть ЛЕ  в етом году. Поетому и не продали лидера
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
AK.228
Для клуба + звісно… дай Боже вийдемо на Євро, ціна зросте на Судакова 
Ответить
-2
Показать Скрыть 4 ответа
EbuKacapa
на фото два миньетчика
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Хоча 40- це на разі адекватна ціна… прям набагато вище за хавбека такого не буде…. 45-50!?… коротше… треба було продавати)) але не в галіме наполі 
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 53
Теннис
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
18.01.2024, 19:22 13
Бокс
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 14
Теннис
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 8
Футбол
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 75
Теннис
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
19.01.2024, 14:38 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем