Пушич высказался об отказе в продаже Судакова за 40 миллионов евро
Наставник «горняков» доволен, что удалось сохранить игрока
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал информацию, что клуб отклонил предложение о продаже лидера команды Георгия Судакова.
«Каждый тренер рад, когда может сберечь одного из своих лучших игроков. Это очевидно. Я счастлив не только за себя, но и за клуб. Считаю, это хороший сигнал для Европы, что мы можем оставлять себе качественных футболистов.
Также всегда радуюсь, когда клуб и хороший футболист принимают решение о переходе на самый высокий уровень. Это нормальный процесс в футбольном бизнесе. Но сейчас я счастлив, что он остается с нами, чтобы продолжить свое развитие», – сказал Пушич.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался продавать Судакова за 40 миллионов евро итальянскому «Наполи».
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