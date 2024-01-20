Пушич высказался об отказе в продаже Судакова за 40 миллионов евро

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал информацию, что клуб отклонил предложение о продаже лидера команды Георгия Судакова.

«Каждый тренер рад, когда может сберечь одного из своих лучших игроков. Это очевидно. Я счастлив не только за себя, но и за клуб. Считаю, это хороший сигнал для Европы, что мы можем оставлять себе качественных футболистов.

Также всегда радуюсь, когда клуб и хороший футболист принимают решение о переходе на самый высокий уровень. Это нормальный процесс в футбольном бизнесе. Но сейчас я счастлив, что он остается с нами, чтобы продолжить свое развитие», – сказал Пушич.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался продавать Судакова за 40 миллионов евро итальянскому «Наполи».