Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер хотел купить Кевина еще год назад. Что помешало горнякам?
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 17:35 |
415
11

Шахтер хотел купить Кевина еще год назад. Что помешало горнякам?

Украинский клуб уже давно наблюдает за бразильским талантом

20 января 2024, 17:35 |
415
11
Шахтер хотел купить Кевина еще год назад. Что помешало горнякам?
ФК Шахтер. Марино Пушич и Кевин

19 января донецкий «Шахтер» официально объявил о приобретении вингера «Палмейраса» Кевина.

Спортивный директор горняков Дарио Срна высказался о трансфере бразильца и сообщил, что «Шахтер» уже давно следит за игроком.

«Мы хотели купить Кевина еще год назад, футболист сразу согласился, но его клуб отказался продавать. Он нам нужен, технически он невероятен, скорость, дриблинг, он делает разницу на поле», – рассказал Срна.

Ранее Кевин рассказал о переходе в «Шахтер» из «Палмейраса» и поделился ожиданиями от выступлений за «горняков».

По теме:
Артур МИКИТИШИН: «Юрий Вернидуб – тренер №1 в мире»
Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»
Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ
Палмейрас Дарио Срна Кевин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Футбол | 19 января 2024, 19:15 345
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают

Валерий Василенко рефлексирует по поводу донецкого клуба

Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0. Камбэк Зинченко. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20 января 2024, 17:17 1
Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0. Камбэк Зинченко. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0. Камбэк Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Теннис | 20.01.2024, 12:36
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Футбол | 20.01.2024, 00:04
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Футбол | 20.01.2024, 12:32
Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Переплатили трохи, як на мене 
Ответить
0
Показать Скрыть 8 ответов
contr
Дебіли відмивають кошти пиздуна- гудка який гудить- дудить 
Ответить
-2
contr
Ібанати кроти і купили лава ! 😫😫😫
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 14
Теннис
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 6
Футбол
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
18.01.2024, 19:22 12
Бокс
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 53
Теннис
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем