Шахтер хотел купить Кевина еще год назад. Что помешало горнякам?

19 января донецкий «Шахтер» официально объявил о приобретении вингера «Палмейраса» Кевина.

Спортивный директор горняков Дарио Срна высказался о трансфере бразильца и сообщил, что «Шахтер» уже давно следит за игроком.

«Мы хотели купить Кевина еще год назад, футболист сразу согласился, но его клуб отказался продавать. Он нам нужен, технически он невероятен, скорость, дриблинг, он делает разницу на поле», – рассказал Срна.

Ранее Кевин рассказал о переходе в «Шахтер» из «Палмейраса» и поделился ожиданиями от выступлений за «горняков».