КЕВИН: «Приехал сюда помогать Шахтеру»

Атакующий полузащитник Кевин рассказал о переходе в «Шахтер» из «Палмейраса» и поделился ожиданиями от выступления за «горняков».

– Кевин, добро пожаловать в «Шахтер»! Поделись своими первыми эмоциями от присоединения к команде.

– Я был очень взволнован, когда узнал, что мной интересуется «Шахтер». Это клуб с большой историей, через который прошло много бразильских футболистов. Надеюсь, что я также смогу оставить свой след в истории этого клуба.

– Возможно, ты общался с кем-то из нынешних бразильцев «Шахтера» или с теми, кто был раньше в команде, когда принимал решение присоединиться к клубу?

– Да, я общался как с нынешними, так и с бывшими футболистами. Из нынешних игроков говорил с Эгиналду, а из бывших - с Луисом Адриано.

– Что они тебе рассказывали о «Шахтере»?

– Они мне сказали, что это большой клуб с большой историей. А еще - что я могу сюда приехать, показать свою работу и также вписать свое имя в историю.

– Следил ли ты за «Шахтером»? Что можешь сказать о футболе, который показывает команда, и сколько времени тебе понадобится, чтобы адаптироваться к этим требованиям?

- Да, я наблюдал за выступлениями «Шахтера» в Лиге чемпионов. Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и помочь команде своим трудом - голами и ассистами.

– Охарактеризуй себя как игрока: какие свои сильные качества можешь выделить?

– Мои сильные качества - это скорость, дриблинг, мгновенное принятие решений на поле и хороший удар.

– Ты будешь играть под 37-м номером, как и в бывшем клубе. Что эти цифры означают для тебя?

– Это на самом деле важные цифры для меня. Это номер, под которым я начинал играть, и хочу продолжать играть именно под этим номером.

– Наши болельщики очень ждали тебя и в соцсетях постоянно о тебе расспрашивали. Что ты хотел бы им сказать?

– Хотел бы всех поблагодарить. Также хочу сказать, что приехал сюда помогать клубу, и надеюсь, что у меня это получится.