Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ

Главный тренер «Барселоны» Хави настоятельно попросил руководство каталонского клуба подписать в команду 21-летнего полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Специалист выдвинул свою просьбу к боссам после матчей «блаугранас» с «горняками» на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24.

В «Барселоне» полагают, что выдающиеся выступления Судакова уже позволили «Шахтеру» взвинтить цену на хавбека, но в будущем она будет еще более значительной, из-за чего стоит поторопится, чтобы опередить конкурентов.

В свою очередь, в «Шахтере» рассматривают Судакова как еще один ценный трансферный кейс, и после продажи Мудрика в «Челси» за 70 миллионов евро, намерены осуществить еще одну крайне выгодную сделку. Последнее обстоятельство, в конечном итоге, и может сорвать планы «Барселоны» по покупке украинца.

Ранее сообщалось, что около 40 миллионов евро за Судакова «Шахтеру» предлагал «Наполи», однако украинский клуб ответил на это отказом.