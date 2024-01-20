Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ
Испанскому тренеру очень понравился украинец во время матчей против «горняков» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Барселоны» Хави настоятельно попросил руководство каталонского клуба подписать в команду 21-летнего полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
Специалист выдвинул свою просьбу к боссам после матчей «блаугранас» с «горняками» на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24.
В «Барселоне» полагают, что выдающиеся выступления Судакова уже позволили «Шахтеру» взвинтить цену на хавбека, но в будущем она будет еще более значительной, из-за чего стоит поторопится, чтобы опередить конкурентов.
В свою очередь, в «Шахтере» рассматривают Судакова как еще один ценный трансферный кейс, и после продажи Мудрика в «Челси» за 70 миллионов евро, намерены осуществить еще одну крайне выгодную сделку. Последнее обстоятельство, в конечном итоге, и может сорвать планы «Барселоны» по покупке украинца.
Ранее сообщалось, что около 40 миллионов евро за Судакова «Шахтеру» предлагал «Наполи», однако украинский клуб ответил на это отказом.
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