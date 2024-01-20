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  4. Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 16:59 |
464
0

Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ

Испанскому тренеру очень понравился украинец во время матчей против «горняков» в Лиге чемпионов

20 января 2024, 16:59 |
464
0
Хави попросил руководство Барселоны подписать Судакова – СМИ
shakhtar.com. Георгий Судаков

Главный тренер «Барселоны» Хави настоятельно попросил руководство каталонского клуба подписать в команду 21-летнего полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Специалист выдвинул свою просьбу к боссам после матчей «блаугранас» с «горняками» на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24.

В «Барселоне» полагают, что выдающиеся выступления Судакова уже позволили «Шахтеру» взвинтить цену на хавбека, но в будущем она будет еще более значительной, из-за чего стоит поторопится, чтобы опередить конкурентов.

В свою очередь, в «Шахтере» рассматривают Судакова как еще один ценный трансферный кейс, и после продажи Мудрика в «Челси» за 70 миллионов евро, намерены осуществить еще одну крайне выгодную сделку. Последнее обстоятельство, в конечном итоге, и может сорвать планы «Барселоны» по покупке украинца.

Ранее сообщалось, что около 40 миллионов евро за Судакова «Шахтеру» предлагал «Наполи», однако украинский клуб ответил на это отказом.

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Георгий Судаков Барселона Шахтер Донецк трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Хави
Источник Fichajes.net
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