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Australian Open
20 января 2024, 15:35 | Обновлено 20 января 2024, 15:36
830
0

ВИДЕО. Как Свитолина второй раз Голубич на Australian Open обыграла

Элина снова одолела швейцарку в двух сетах

20 января 2024, 15:35 | Обновлено 20 января 2024, 15:36
830
0
ВИДЕО. Как Свитолина второй раз Голубич на Australian Open обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Голубич и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (6:2, 6:3).

Это был второй матч между этими теннисистками. В 2019-м в первом раунде Australian Open украинка победила со счетом 6:1, 6:2.

За выход в четвертьфинал Australian Open Свитолина сыграет против 19-летней чешской теннисистки Линды Носковой, которая сенсационно выбила из турнира первую ракету мира Игу Свёнтек.

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Элина Свитолина Виктория Голубич Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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