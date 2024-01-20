ВИДЕО. Как Свитолина второй раз Голубич на Australian Open обыграла
Элина снова одолела швейцарку в двух сетах
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (6:2, 6:3).
Это был второй матч между этими теннисистками. В 2019-м в первом раунде Australian Open украинка победила со счетом 6:1, 6:2.
За выход в четвертьфинал Australian Open Свитолина сыграет против 19-летней чешской теннисистки Линды Носковой, которая сенсационно выбила из турнира первую ракету мира Игу Свёнтек.
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