ФОТО. Свитолина написала «Героям слава» после победы над Голубич

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла еще одну победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (6:2, 6:3).

После завершения поединка Свитолина написала на камере: «Украина 💙 Героям слава».

Отметим, что в этот день также свой матч третьего раунда выиграла Даняа Ястремская. Она тоже оставила патриотическую надпись на камере.