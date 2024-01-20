Australian Open20 января 2024, 14:54 | Обновлено 20 января 2024, 14:55
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ФОТО. Свитолина написала «Героям слава» после победы над Голубич
Патриотический заряд украинок на Australian Open продолжается
20 января 2024, 14:54 | Обновлено 20 января 2024, 14:55
2475
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Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла еще одну победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (6:2, 6:3).
После завершения поединка Свитолина написала на камере: «Украина 💙 Героям слава».
Отметим, что в этот день также свой матч третьего раунда выиграла Даняа Ястремская. Она тоже оставила патриотическую надпись на камере.
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