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  4. ФОТО. Свитолина написала «Героям слава» после победы над Голубич
Australian Open
20 января 2024, 14:54 | Обновлено 20 января 2024, 14:55
2475
1

ФОТО. Свитолина написала «Героям слава» после победы над Голубич

Патриотический заряд украинок на Australian Open продолжается

20 января 2024, 14:54 | Обновлено 20 января 2024, 14:55
2475
1
ФОТО. Свитолина написала «Героям слава» после победы над Голубич
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла еще одну победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде основы 19-я сеяная украинка в двух сетах переиграла Викторию Голубич из Швейцарии (6:2, 6:3).

После завершения поединка Свитолина написала на камере: «Украина 💙 Героям слава».

Отметим, что в этот день также свой матч третьего раунда выиграла Даняа Ястремская. Она тоже оставила патриотическую надпись на камере.

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Элина Свитолина Виктория Голубич Australian Open 2024 фото
Источник Sport.ua
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