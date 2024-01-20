Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Спортдиром Полесья будет организатор соревнований по ММА
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 14:53 |
357
0

ОФИЦИАЛЬНО. Спортдиром Полесья будет организатор соревнований по ММА

Владимир Тесля получил статус исполняющего обязанности спортивного директора житомирян

20 января 2024, 14:53 |
357
0
ОФИЦИАЛЬНО. Спортдиром Полесья будет организатор соревнований по ММА
ФК Полесье. Владимир Тесля

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении на должность исполняющего обязанности спортивного директора клуба Владимира Тесли.

Специалист имеет десятилетний стаж в спортивном менеджменте и является основателем всемирной лиги смешанных единоборств WWFC.

Владимир Тесля в 2019 стал лауреатом Всеукраинской премии «ТОП-100: Гордость Украины. Мужчины», был номинирован за успехи в спортивном менеджменте. Имеет разветвленные связи с руководителями европейских футбольных грандов.

С началом полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и полтора года провел на фронте. Службу в вооруженных силах начал с командира роты и закончил в должности заместителя командира полка специального назначения «Сафари».

Ранее «Полесье» объявило об аренде бывшего игрока лондонского «Арсенала» Яссина Фортюна.

По теме:
Бени МАКУАНА: «В лучшие годы УПЛ могла претендовать на статус топ-5 лиг»
«Было очень тяжело». Игрок Динамо рассказал о жесткой критике от Луческу
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 25-летнего бразильского нападающего
ММА WWFC Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Футбол | 20 января 2024, 13:54 1
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль

Немецкий специалист хочет осуществить мечту Свена-Йорана Эрикссона

Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 20 января 2024, 04:05 33
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open

Даяна выиграла у Эммы Наварро в третьем раунде австралийского мейджора

Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Теннис | 19.01.2024, 18:24
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Футбол | 19.01.2024, 17:55
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
Футбол | 20.01.2024, 11:19
Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
19.01.2024, 11:14 29
Футбол
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 13
Теннис
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
18.01.2024, 12:24 13
Футбол
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
18.01.2024, 19:22 12
Бокс
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем