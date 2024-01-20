ОФИЦИАЛЬНО. Спортдиром Полесья будет организатор соревнований по ММА

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении на должность исполняющего обязанности спортивного директора клуба Владимира Тесли.

Специалист имеет десятилетний стаж в спортивном менеджменте и является основателем всемирной лиги смешанных единоборств WWFC.

Владимир Тесля в 2019 стал лауреатом Всеукраинской премии «ТОП-100: Гордость Украины. Мужчины», был номинирован за успехи в спортивном менеджменте. Имеет разветвленные связи с руководителями европейских футбольных грандов.

С началом полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и полтора года провел на фронте. Службу в вооруженных силах начал с командира роты и закончил в должности заместителя командира полка специального назначения «Сафари».

Ранее «Полесье» объявило об аренде бывшего игрока лондонского «Арсенала» Яссина Фортюна.