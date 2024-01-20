Стало известно, сколько пропустит лидер Руха после травмы
Но Алексей Сыч поедет на сборы с командой
Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Алексей Сыч, повредивший голеностоп во вчерашнем спарринге с «Минаем», все же поедет с командой на заграничный сбор в Словению.
По информации нашего источника, травма оказалась несерьезной, однако, скорее всего, две недели Алексею Сычу придется тренироваться по индивидуальной программе и, понятное дело, в первых спаррингах он не примет участия.
В Словению львовские футболисты отправляются 21 января вечером и планируют сыграть десять контрольных поединков по несколько необычному графику: по два матча в день.
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