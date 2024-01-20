Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько пропустит лидер Руха после травмы
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 13:53 |
352
0

Стало известно, сколько пропустит лидер Руха после травмы

Но Алексей Сыч поедет на сборы с командой

20 января 2024, 13:53 |
352
0
Стало известно, сколько пропустит лидер Руха после травмы
ФК Рух. Алексей Сыч

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Алексей Сыч, повредивший голеностоп во вчерашнем спарринге с «Минаем», все же поедет с командой на заграничный сбор в Словению.

По информации нашего источника, травма оказалась несерьезной, однако, скорее всего, две недели Алексею Сычу придется тренироваться по индивидуальной программе и, понятное дело, в первых спаррингах он не примет участия.

В Словению львовские футболисты отправляются 21 января вечером и планируют сыграть десять контрольных поединков по несколько необычному графику: по два матча в день.

По теме:
Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПОНОМАРЕВ: «Желаю Довгому, Мысыку и Альваренге удачи в других командах»
Источник: два футболиста Шахтера тренируются с командой U17
Алексей Сыч Рух Львов травма голеностопа учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Теннис | 20 января 2024, 05:01 6
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open

Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли матчи 1/16 финала на кортах Мельбурна

Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Футбол | 20 января 2024, 00:04 45
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца

Украинский вратарь может покинуть команду летом

С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Футбол | 19.01.2024, 14:38
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 13:48
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Милевский рассказал, почему сорвался его переход в итальянский клуб
Футбол | 20.01.2024, 12:36
Милевский рассказал, почему сорвался его переход в итальянский клуб
Милевский рассказал, почему сорвался его переход в итальянский клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 7
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
19.01.2024, 11:14 29
Футбол
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
18.01.2024, 12:50 1
Теннис
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 75
Теннис
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
18.01.2024, 12:24 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем