Определены все участники 1/8 финала Australian Open у мужчин

20 января состоялись матчи 3-го раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Продолжает удивлять обладатель уайлд-кард Артур Казо. 21-летний француз в трех сетах легко разобрался с 28-м сеяным Тэллоном Грикспором из Нидерландов.

Португалец Нуну Боржес сенсационно выбил из борьбы 13-го сеяного Григора Димитрова, Миомир Кецманович в пяти сетах остановил прошлогоднего полуфиналиста Томми Пола, а Каспер Рууд проиграл Кэмерону Норри.

У игроков первой десятки проблем с соперниками не возникло.

Australian Open. Третий круг

Нижняя часть сетки

Артур Казо [WC] – Тэллон Грикспор [28] – 6:3, 6:3, 6:1

Хуберт Хуркач [9] – Уго Умбер [21] – 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3

Нуну Боржес – Григор Димитров [13] – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6)

Даниил Медведев [3] – Феликс Оже-Альяссим [27] – 6:3, 6:4, 6:3

Александр Зверев [6] – Алекс Микельсен – 6:2, 7:6(4), 6:2

Кэмерон Норри [19] – Каспер Рууд [11] – 6:4, 6:7(7), 6:4, 6:3

Миомир Кецманович – Томми Пол [14] – 6:4, 3:6, 2:6, 7:6(7), 6:0

Карлос Алькарас [2] – Шан Цзюньчэн [WC] – 6:1, 6:1, 1:0 (отказ)

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Адриан Маннарино [20]

Тэйлор Фритц [12] – Стефанос Циципас [7]

Янник Синнер [4] – Карен Хачанов [15]

Алекс де Минаур [10] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Артур Казо [WC] – Хуберт Хуркач [9]

Нуну Боржес – Даниил Медведев [3]

Александр Зверев [6] – Кэмерон Норри [19]

Миомир Кецманович – Карлос Алькарас [2]