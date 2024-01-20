Определены все участники 1/8 финала Australian Open у мужчин
В нижней части сетки есть несколько сюрпризов
20 января состоялись матчи 3-го раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Продолжает удивлять обладатель уайлд-кард Артур Казо. 21-летний француз в трех сетах легко разобрался с 28-м сеяным Тэллоном Грикспором из Нидерландов.
Португалец Нуну Боржес сенсационно выбил из борьбы 13-го сеяного Григора Димитрова, Миомир Кецманович в пяти сетах остановил прошлогоднего полуфиналиста Томми Пола, а Каспер Рууд проиграл Кэмерону Норри.
У игроков первой десятки проблем с соперниками не возникло.
Australian Open. Третий круг
Нижняя часть сетки
Артур Казо [WC] – Тэллон Грикспор [28] – 6:3, 6:3, 6:1
Хуберт Хуркач [9] – Уго Умбер [21] – 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3
Нуну Боржес – Григор Димитров [13] – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6)
Даниил Медведев [3] – Феликс Оже-Альяссим [27] – 6:3, 6:4, 6:3
Александр Зверев [6] – Алекс Микельсен – 6:2, 7:6(4), 6:2
Кэмерон Норри [19] – Каспер Рууд [11] – 6:4, 6:7(7), 6:4, 6:3
Миомир Кецманович – Томми Пол [14] – 6:4, 3:6, 2:6, 7:6(7), 6:0
Карлос Алькарас [2] – Шан Цзюньчэн [WC] – 6:1, 6:1, 1:0 (отказ)
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Адриан Маннарино [20]
Тэйлор Фритц [12] – Стефанос Циципас [7]
Янник Синнер [4] – Карен Хачанов [15]
Алекс де Минаур [10] – Андрей Рублев [5]
Нижняя часть сетки
Артур Казо [WC] – Хуберт Хуркач [9]
Нуну Боржес – Даниил Медведев [3]
Александр Зверев [6] – Кэмерон Норри [19]
Миомир Кецманович – Карлос Алькарас [2]
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