Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены все участники 1/8 финала Australian Open у мужчин
Australian Open
20 января 2024, 15:01 | Обновлено 20 января 2024, 15:02
1697
0

Определены все участники 1/8 финала Australian Open у мужчин

В нижней части сетки есть несколько сюрпризов

20 января 2024, 15:01 | Обновлено 20 января 2024, 15:02
1697
0
Определены все участники 1/8 финала Australian Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Казо

20 января состоялись матчи 3-го раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Продолжает удивлять обладатель уайлд-кард Артур Казо. 21-летний француз в трех сетах легко разобрался с 28-м сеяным Тэллоном Грикспором из Нидерландов.

Португалец Нуну Боржес сенсационно выбил из борьбы 13-го сеяного Григора Димитрова, Миомир Кецманович в пяти сетах остановил прошлогоднего полуфиналиста Томми Пола, а Каспер Рууд проиграл Кэмерону Норри.

У игроков первой десятки проблем с соперниками не возникло.

Australian Open. Третий круг

Нижняя часть сетки

Артур Казо [WC] – Тэллон Грикспор [28] – 6:3, 6:3, 6:1
Хуберт Хуркач [9] – Уго Умбер [21] – 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3

Нуну Боржес – Григор Димитров [13] – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6)
Даниил Медведев [3] – Феликс Оже-Альяссим [27] – 6:3, 6:4, 6:3

Александр Зверев [6] – Алекс Микельсен – 6:2, 7:6(4), 6:2
Кэмерон Норри [19] – Каспер Рууд [11] – 6:4, 6:7(7), 6:4, 6:3

Миомир Кецманович – Томми Пол [14] – 6:4, 3:6, 2:6, 7:6(7), 6:0
Карлос Алькарас [2] – Шан Цзюньчэн [WC] – 6:1, 6:1, 1:0 (отказ)

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Адриан Маннарино [20]
Тэйлор Фритц [12] – Стефанос Циципас [7]

Янник Синнер [4] – Карен Хачанов [15]
Алекс де Минаур [10] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Артур Казо [WC] – Хуберт Хуркач [9]
Нуну Боржес – Даниил Медведев [3]

Александр Зверев [6] – Кэмерон Норри [19]
Миомир Кецманович – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Как Свитолина второй раз Голубич на Australian Open обыграла
Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Григор Димитров Адриан Маннарино Карен Хачанов Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Томми Пол Кэмерон Норри Каспер Рууд Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим Уго Умбер Новак Джокович Янник Синнер Хуберт Хуркач Артур Казо Таллон Грикспор Карлос Алькарас (теннисист) Миомир Кецманович Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три украинки идут дальше. Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Теннис | 20 января 2024, 13:55 4
Три украинки идут дальше. Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Три украинки идут дальше. Известны все участницы 1/8 финала Australian Open

Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина продолжают бороться за титул

Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Теннис | 20 января 2024, 12:36 22
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO
Битвы со Свитолиной не будет. Свёнтек проиграла Носковой в 3-м раунде AO

19-летняя чешка одержала волевую победу над первой ракеткой мира

Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Теннис | 19.01.2024, 15:40
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 08:56
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 20.01.2024, 04:05
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 75
Теннис
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Моуриньо определился с новым местом работы
Моуриньо определился с новым местом работы
19.01.2024, 13:59 2
Футбол
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем