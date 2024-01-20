Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Два украинских кипера - лучшие вратари до 25 лет по проценту сейвов
CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг лучших вратарей (до 25 лет) топ-8 европейских чемпионатов по проценту сейвов.
Возглавил рейтинг вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, у которого процент сейвов составляет 86, а за ним сразу разместился еще один представитель Украины Андрей Лунин, у вратаря мадридского «Реала» 83% сейвов.
Ранее CIES опубликовал рейтинг самых дорогих вратарей планеты в возрасте до 25 лет. Место в списке нашлось и для Трубина с Луниным.
Лучшие вратари до 25 лет в топ-8 европейских чемпионатах по проценту сейвов
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