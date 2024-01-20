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  4. Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Испания
20 января 2024, 12:32 |
1624
14

Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг

Два украинских кипера - лучшие вратари до 25 лет по проценту сейвов

20 января 2024, 12:32 |
1624
14
Перед Ребровым трудный выбор. Лунин и Трубин попали в престижный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг лучших вратарей (до 25 лет) топ-8 европейских чемпионатов по проценту сейвов.

Возглавил рейтинг вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, у которого процент сейвов составляет 86, а за ним сразу разместился еще один представитель Украины Андрей Лунин, у вратаря мадридского «Реала» 83% сейвов.

Ранее CIES опубликовал рейтинг самых дорогих вратарей планеты в возрасте до 25 лет. Место в списке нашлось и для Трубина с Луниным.

Лучшие вратари до 25 лет в топ-8 европейских чемпионатах по проценту сейвов

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Бенфика рейтинг Реал Мадрид Андрей Лунин CIES Анатолий Трубин
Источник CIES
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Комментарии 14
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Анатол Шиманськ
короче при всьому срачі, у нас найкращий вибір воротарів за всю історію, і за рівнем гри вони кращі за пятова і шовковського.
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+6
New Zealander
Який важкий? Обирати треба того хто має постійну ігрову практику і при цьому показує стабільно високий рівень гри. Тобто варіант лише один - Трубін
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+6
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GloryUkraine
На сьогодні Трубін за рахунок  постійноі ігровоі  практики має перевагу над Луніним і що також важливо -це психологічний фактор.  Лунін весь час під тиском, буде грати чи ні, залишиться чи піде.
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+3
AK.228
Молодці хлопці!!🇺🇦🇺🇦👍
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+1
Nordenus
Выбор очень прост - Трубин номер один в сборной на долгие годы. Смотришь на игру Лунина в каждом матче, и думаешь хоть бы не налажал... уверенности в игре нет от слова совсем!
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0
Анатол Шиманськ
Щоб ніхто не образився, буде грати Бущан
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-1
Dmytro11q
Una hirundo non facit ver.
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-2
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Sheva19
Бущан даже в Лигу конференций не попал .Он может только в ментовских воротах мяч из сетки доставать 
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-3
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Sheva19
А где Бущан ягде Бущан 
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-3
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